Катапультирование в асфальт и месть конструктора: какие тайны скрывал Ту-22

Этот самолет стал проклятием для пилотов

Советский Ту-22 стал одним из самых скандальных бомбардировщиков в свое время — его называли людоедом и считали рекордсменом по количеству катастроф. Машина, которая должна была усилить стратегическую авиацию СССР, завоевала репутацию опасной для собственных экипажей и обросла жуткими легендами.

Почему самолет считался худшим в истории советского авиастроения, идет речь в фильме Pressing. Также авторы рассказали, почему Ту-22 прозвали спиртовозом.

Людоед – худший бомбардировщик? Почему пилоты его боялись

Советский самолет Ту-22 не прошел все необходимые испытания в СССР. Авиаконструктор Андрей Туполев создал самолет, который на самом деле был гораздо хуже, гораздо медленнее, чем надеялся его создатель.

Почти каждый пятый самолет этой модели разбивался в авиакатастрофах, и пилоты это все прекрасно знали. Они понимали, что рано или поздно придет их очередь, и дали Ту-22 название людоед.

Ту-22ПД в музее дальней авиации на авиабазе Энгельс, 2006 год

Его считают худшим самолетом в истории советского авиастроения, в частности из-за неэкономичности и странного подхода к сохранению экипажа.

Ту-22 был рекордным по количеству утраченных машин. Минимально 15% выпущенных машин были потеряны в авариях и катастрофах. Там была неправильная обратная связь в системе управления, бустерной системе, из-за чего погибали люди.

Туполев создал самолет как месть пилотам?

Во всех самолетах экипаж катапультируется вверх. В Ту-22 экипаж катапультировался вниз, а боевые задания планировалось выполнять в целом на малой высоте.

Ходили слухи, что Туполев создал самолет как месть пилотам из-за того, что какой-то лётчик обидел его дочь. Скорее всего, это была шутка, но непонятно, почему все члены экипажа должны катапультироваться не вверх, а вниз. Это небезопасно, особенно на взлете и посадке. Это значит, что пилоты должны катапультироваться в асфальт.

Андрей Туполев

Кроме того, этот самолет практически не имел обзора назад, только радиолокатор. Тогда еще не было соответствующих телекамер. Весь экипаж сидел в носовой части. У пилота и штурмана был обзор только вперед. У радиста были только боковые окна. То есть практически экипаж ничего не видел.

ТУ-22 спиртовоз: почему этот самолет – мечта алкоголика

У самолета Ту-22 было много прозвищ. Его называли людоед и шило – из-за удлиненной формы и острого носа. Иногда шутили, что это шило в заднице советских пилотов.

Кроме того, самолет в шутку называли спиртовозом. Дело в том, что при полете оборудование охлаждается спиртом. После посадки можно взять крепкую проволоку, ввести ее в соответствующее отверстие и нажать фиксатор.

Тогда спирт выливался через проволоку в подставленную посуду. Это чистый авиационный спирт, не денатурат. Поэтому его иногда употребляли пилоты, а еще это была такая валюта в городках у аэродромов.

