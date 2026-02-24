В сети показали видео из кабины самолета "Мрія" за несколько дней до уничтожения

Украинцы вспомнили "Мрию" в годовщину российского вторжения

В этот день, 24 февраля, четыре года назад, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Уже 27 февраля 2022 года украинцы ужаснулись от новости о том, что оккупанты уничтожили легендарный украинский самолет "Мрия".

В годовщину начала большой войны пользователи соцсети Threads вспомнили, какой была "Мрия" до уничтожения" и что от нее осталось после удара россиян.

Так, юрист Евгений Пронин опубликовал видео с борта самолета и рассказал, что оно было снято за 12 часов до вторжения.

Это два последних видео с 23 февраля 2022 на моем телефоне. Исторические во всех смыслах этого слова. Это я на борту АН-225 "Мрия" в Гостомеле. До вторжения и уничтожения самолета остается 12 часов рассказал pronin_law_you

Еще один пользователь Threads под ником _hellheim опубликовал фото "Мрии", сделанное 24 февраля 2022 года.

24 февраля 2022 года. Гостомельский аэропорт имени Антонова, 9:38. АН 225 "Мечта" перемещают в ангар, в надежде сохранить ее. В том ангаре, через несколько часов и закончится ее долгая и насыщенная жизнь поделился _hellheim

А пользовательница gurina.oksana.handmade поделилась кадрами уже уничтоженного самолета, датированные мартом 2025 года.

Мечтаю можно разбить, но нельзя убить. Верю, что этот красавец порадует нас своим весом и грацией. Фото из личного архива март 2025 года рассказала gurina.oksana.handmade

Пользователи тут же начали комментировать публикации о самолете "Мрия":

Неприятный факт, самолет можно было в другую страну перегнать. Не понимаю, что мешало это сделать.

Ее больше никогда не построят.

Лучше спросите, почему его не вывезли из страны, а поставили на ремонт.

Он свое улетал, оставьте его в покое.

До сих пор не понимаю, каким же надо быть чудовищем, чтобы дать приказ уничтожить такой самолет.

оккупанты сожгли металл, но они не смогли уничтожить то, что этот самолет олицетворял. Сегодня, через четыре года, мы знаем, они могут разрушить ангар, но они никогда не построят ничего подобного. "Мрия" обязательно улетит снова.

Боже, как я плакала за нашей "Мрией", будто кусок меня уничтожили.

