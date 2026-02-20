Наматывал круги, а потом "исчез": возле Львова заметили странный самолет

После нескольких кругов вокруг аэродрома маяк летательного аппарата перестал отображаться

Возле Львова снова заметили "призрачный" самолет. Он кружил возле областного центра, а затем просто "исчез".

Об этом свидетельствуют данные airnavradar. Согласно информации мониторингового сервиса, 19 февраля его системы зафиксировали в небе над Украиной загадочный самолет. Он якобы летал вокруг аэродрома Черляны (сертифицированная постоянная взлетно-посадочная площадка, расположенная в с. Черляны Львовской области, в 26 км от Львова) на протяжении некоторого времени.

Речь идет о неизвестном борте с номером 50FEA0. Больше о самолете ничего неизвестно. Примечательно, что после нескольких кругов вокруг аэродрома маяк летательного аппарата перестал отображаться. Таким образом самолет просто исчез с карт.

Самолет над Украиной

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине воздушное пространство над нашей страной было официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь идет либо о военном борте, либо о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, случаи со сбоями радаров во время войны, это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Почему данные о самолетах могут глючить:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

Напомним, ранее мы писали о том, в феврале 2026 года радары уже засекали загадочные рейсы.