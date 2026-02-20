Укр

Наматывал круги, а потом "исчез": возле Львова заметили странный самолет

Денис Подставной
Читати українською
Самолет над Украиной
Самолет над Украиной. Фото Коллаж "Телеграфа"

После нескольких кругов вокруг аэродрома маяк летательного аппарата перестал отображаться

Возле Львова снова заметили "призрачный" самолет. Он кружил возле областного центра, а затем просто "исчез".

Об этом свидетельствуют данные airnavradar. Согласно информации мониторингового сервиса, 19 февраля его системы зафиксировали в небе над Украиной загадочный самолет. Он якобы летал вокруг аэродрома Черляны (сертифицированная постоянная взлетно-посадочная площадка, расположенная в с. Черляны Львовской области, в 26 км от Львова) на протяжении некоторого времени.

Речь идет о неизвестном борте с номером 50FEA0. Больше о самолете ничего неизвестно. Примечательно, что после нескольких кругов вокруг аэродрома маяк летательного аппарата перестал отображаться. Таким образом самолет просто исчез с карт.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине воздушное пространство над нашей страной было официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь идет либо о военном борте, либо о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, случаи со сбоями радаров во время войны, это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Почему данные о самолетах могут глючить:

  • передача искаженных данных о местонахождении самолета,
  • сбои в работе наземных приемных станций,
  • помехи в работе GPS,
  • активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

Напомним, ранее мы писали о том, в феврале 2026 года радары уже засекали загадочные рейсы.

