До 45% экономии: 10 популярных товаров в "АТБ" резко упали в цене

Наибольшая экономия будет на кофе

В сети супермаркетов "АТБ" стартовала масштабная акция со скидками до 45%. Она продлится до 3 марта.

Покупатели могут существенно сэкономить на популярных продуктах питания и товарах повседневного спроса — разница в цене на отдельные позиции достигает более 100 гривен. Список товаров составил "Телеграф".

Акционные товары:

Икра 250 г CAP5 FOOD — 50,90 грн (было 93,90 грн, экономия 43 грн)

Крабовые палочки 250 г — 49,90 грн (было 86,50 грн, экономия 36,60 грн)

Крабовые палочки 420 г — 85,50 грн (было 147,90 грн, экономия 62,4 грн)

Крабовые палочки 520 г — 99,90 грн (было 172,60 грн, экономия 72,70 грн)

Колбаса 0,55 кг — 106,90 грн (было 179,90 грн, экономия 73 грн)

Крем Nivea 150 мл — 73,90 грн (было 123,90 грн, экономия 50 грн)

Колбаса 0,5 кг — 135,90 грн (было 227,70 грн, экономия 91,80 грн)

Кофе Nescafe Espresso 150 г — 286,90 грн (было 479,90,90 грн, экономия 193 грн)

Кофе Nescafe Classic 230 г — 207,50 грн (было 346,90 грн, экономия 139,4 грн)

Гель для душа Nivea 250 мл – 61,30 грн (было 102,40 грн, экономия 41,10 грн)

Список товаров со скидками в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

Ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" снизили цену на красную икру.. Ее может приобрести каждый.