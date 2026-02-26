Была гимнасткой и родила двоих детей: как выглядит жена Сергея Бубки, которого требуют лишить звания Героя Украины

Они познакомились в 80-х и с того времени не расставались

Сергей Бубка — легендарный украинский легкоатлет, первый в мире человек, преодолевший высоту в 6 метров в прыжках с шестом. Он долгое время возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины (2005-2022), а сейчас является членом Международного олимпийского комитета (МОК). Всю свою жизнь спортсмен был женат с одной женщиной — Лилей, которая родила ему двоих детей.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Лилии Бубке, как она выглядит и чем занимается.

Сергей Бубка. Фото: открытые источники

Лилии Бубке — что о ней известно?

Сергей и Лилия познакомились в 1983 году на стадионе в Донецке. На то время он уже был мировым чемпионом-легкоатлетом, но был скромным и не признавался. Так что изначально девушка не знала, что за ней ухаживает успешный спортсмен.

Сама она тоже профессиональная спортсменка. В молодости Лилия занималась художественной гимнастикой. А после окончания спортивной карьеры стала стала тренером по художественной гимнастике.

Сергей Бубка и его жена Лилия. Фото: соцсети

Пара поженились спустя год после знакомства, в 1984 году. У них родились двое сыновей: Виталий родился в 1985 году, а Сергей — в 1987 году. К слову, оба связали свою жизнь со спортом — стали теннисистами.

Сергей Бубка с женой и сыновьями. Фото: открытые источники

На протяжении многих лет Лилия Бубка сопровождает мужа в официальных поездках, на чемпионатах и олимпийских конгрессах. Она активно участвует в социальных и культурных программах для жен спортивных функционеров. Как то Лилия признавалась в интервью, что старается не пропускать крупные теннисные турниры и чемпионаты по легкой атлетике, поддерживая спортивные традиции семьи.

Сергей Бубка с женой. Фото: Getty Images

Почему Бубку хотят лишить звания "Героя Украины"?

Сергей Бубка, который является членом Международного олимпийского комитета, подвергся жесткой критике в Украине за свою неоднозначную позицию. Он не встал на сторону РФ открыто, но есть информация, что он сотрудничает с российскими оккупантами на оккупированных территориях.

В декабре 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский лишил его государственной стипендии. А скелетонист Владислав Гераскевич призвал Верховную Раду лишить Бубку звания "Героя Украины" из-за сотрудничества с врагом.

Владислав Гераскевич и Сергей Бубка. Фото: открытые источники

Отметим, что в 2023 году журналисты Bihus.Info расследовали бизнес Сергея Бубки. Оказалось, что его компании получают подряды от российских структур на оккупированных территориях и поставляют им топливо. Бизнес олимпийского чемпиона до сих пор работает в оккупированном Донецке.

