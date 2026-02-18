Зарплата 40 тыс., а у дочери - элитные квартиры: тайны одного из главных аграрных академиков Украины

Совокупная стоимость двух квартир может превышать миллион долларов

Семья одного из ведущих представителей аграрной науки Украины Игоря Гриника оказалась в центре внимания из-за существенного разрыва между принадлежащим ей имуществом и официальными доходами.

Что нужно знать:

На дочь академика оформлена недвижимость стоимостью более миллиона долларов

В 2024 году Гриник получал зарплату чуть более 36 тысяч гривен в месяц

Помимо недвижимости, дочери академика принадлежит автомобиль BMW

Об этом говорится в материале на сайте "Телеграф": "На детей аграрного академика оформили квартиры на миллион долларов: чиновник имеет небольшую зарплату и получает "зимнюю поддержку".

Академик Игорь Гриник более 30 лет работает в сфере аграрной науки и занимает должность заместителя президента Национальной академии аграрных наук Украины. Его жена, Ольга Гриник, трудится в Институте агроэкологии и природопользования НААН.

Игорь Гриник. Фото: naas.gov.ua

Размер их официальных зарплат довольно скромный. Однако есть важный момент — на совершеннолетних детей, которых Гриник не показывает в декларациях, оформлена недвижимость стоимостью более миллиона долларов.

В декларации за 2024 год (данные за прошлый год он еще не подал) академик указал, что ежемесячно после вычета налогов получал зарплату чуть более 36 тыс. грн. Дополнительно он получал около 4,6 тыс. грн в месяц за статус академика. Доход его супруги — 19,7 тыс. грн в месяц после уплаты налогов.

Однако в отличие от большинства ученых Гриники, судя по стоимости их недвижимости, долларовые миллионеры. Согласно подсчетам "Телеграфа", автомобиль и квартиры дочери академика Лилии в центре Киева стоят около 1,1 млн долларов.

В 2024-м Лилия стала владелицей новенького BMW X5. На сегодняшний день такой автомобиль стоит больше 93 тыс. долларов.

А в 2013 году, в возрасте 23 лет, дочь Гриника стала владелицей квартиры площадью 124,4 кв. м по ул. Назаровская, 23-А.

Сведения о праве собственности на первую квартиру

В 2018 году в этом же доме на нее оформили соседнюю квартиру площадью 173,4 кв. м. Это ЖК Botanic Paradise в самом центре столицы. Сейчас в этом ЖК квадратный метр стоит около 3,5–4 тыс. долларов.

Сведения о праве собственности на вторую квартиру

Таким образом, совокупная стоимость двух квартир может достигать около одного миллиона долларов.

ЖК Botanic Paradise. Фото: ЛУН

Игорь Гриник — биография

Родился 20 февраля 1970 года во Львовской области.

Окончил Харьковский государственный аграрный университет им. В.В. Докучаева (1992), ученый-агроном.

Работал агрономом, главным агрономом и руководителем аграрных предприятий и научных учреждений Черниговской области.

Кандидат сельскохозяйственных наук (2000), доктор наук (2006).

Член-корреспондент УААН (2007), академик НААН (2010).

С 2011 года — директор Института садоводства НААН, занимал руководящие должности в системе академии, включая уровень вице-президента.

Заместитель президента Национальной академии аграрных наук Украины Ярослава Гадзало.

Автор более 100 научных работ, монографий и сортов сельскохозяйственных культур, руководитель научных программ развития агропромышленного производства.

