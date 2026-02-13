Глава Кировоградщины отказался от зарплаты: о какой сумме идет речь и куда делись деньги

Общее количество начисленной зарплаты — 1 255 758 грн

Глава Кировоградской областной государственной администрации (ОДА/ОВА) Андрей Райкович на протяжении 2025 года имел должностной оклад более 100 тысяч гривен в месяц. В то же время, фактически ни одной зарплаты он не получал.

Что нужно знать:

В 2025 году глава Кировоградской ОВА должен был получить 966 933,66 грн

Зарплата начислялась полностью, но не выплачивалась

По заявлению должностного лица, все средства перечислялись на нужды ВСУ

Об этом говорится в официальном ответе областной военной администрации по запросу "Телеграфа". Согласно документу размер должностного оклада Райковича в 2025 году менялся несколько раз. С 1 января он составлял 98 757 грн, с 1 апреля – 108 689 грн, а с 1 июля – 105 570 грн. После уплаты налогов суммы составляли соответственно 76 042,89 грн, 83 690,53 грн и 81 288,90 грн. Общая сумма за год — 966 933,66 грн.

Ответ на запрос "Телеграфа" о зарплате Андрея Райковича

В ОВА отметили, что заработная плата главе области начислялась в полном объеме, однако не выплачивалась. По личному заявлению Райковича все средства перечислялись на нужды Вооруженных сил Украины через счет Министерства обороны.

Также в областной военной администрации сообщили, что в 2025 году Райковичу не начисляли и не выплачивали материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов или оздоровления во время ежегодного отпуска.

Что известно об Андрее Райковиче

Андрей Райкович

Андрей Райкович родился в Эстонии. Имеет образование инженера-электрика и экономиста. Работал как электриком, так и возглавлял комбинат хлебопродуктов, птицекомбинат и мясокомбинат. Был дважды избран мэром Кропивницкого. Что интересно, он последний избранный на эту должность. Его назначили главой области в марте 2022 года, поэтому выборы не проводились.

"Телеграф" ранее рассказывал, что обязанности мэра Кропивницкого выполняют сразу два чиновника.