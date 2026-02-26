Укр

"Все будет хорошо, но не сразу": в Киеве показали спектакль, который играют с фронтовиком Третьего армейского корпуса (фото)

Владислава Коваль
Новость обновлена 26 февраля 2026, 15:00
Представление "Всё будет хорошо, но не сразу". Фото Третий армейский корпус

Создатели обещают зрителям честный разговор

К четвертой годовщине полномасштабного вторжения Театральная мастерская Тройки (Третий армейский корпус) вместе с театром-студией "Черный квадрат" подготовили особенную премьеру.

"Телеграф" расскажет о спектакле "Все будет хорошо, но не сразу", который уже заставил зрителей и смеяться, и плакать.

Главная особенность постановки — участие действующего военнослужащего Третьей штурмовой бригады. Заслуженный артист Украины Евгений Авдеенко с 24 февраля 2022 года защищает страну с оружием в руках, а теперь вернулся на сцену, чтобы рассказать правду из первых уст.

Евгений Авдеенко на премьере "Всё будет хорошо, но не сразу"
Евгений Авдеенко на премьере "Всё будет хорошо, но не сразу"

Вместе с ним в спектакле играет актриса Анна Яновицкая. Режиссером выступил художественный руководитель "Черного квадрата" Анатолий Неелов.

Как рассказали создатели, это не просто спектакль, а попытка пропустить рефлексии о жизни во время войны сквозь призму творчества. На сцене оживают невыдуманные истории о любви, страхе, отчаянии и героизме в простых вещах. Поскольку актеры проживают истории таких же людей, как и каждый украинец сегодня, в спектакле (как и в жизни) звучит ненормативная лексика.

Актеры представления

После киевской премьеры команда отправляется в большой тур по городам Украины, который стартует уже 3 марта. Абсолютно все средства, собранные во время тура и будущих показов, будут перечислены на закрытие актуальных потребностей Третьего армейского корпуса.

