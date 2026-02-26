"Все будет хорошо, но не сразу": в Киеве показали спектакль, который играют с фронтовиком Третьего армейского корпуса (фото)

Создатели обещают зрителям честный разговор

К четвертой годовщине полномасштабного вторжения Театральная мастерская Тройки (Третий армейский корпус) вместе с театром-студией "Черный квадрат" подготовили особенную премьеру.

"Телеграф" расскажет о спектакле "Все будет хорошо, но не сразу", который уже заставил зрителей и смеяться, и плакать.

Главная особенность постановки — участие действующего военнослужащего Третьей штурмовой бригады. Заслуженный артист Украины Евгений Авдеенко с 24 февраля 2022 года защищает страну с оружием в руках, а теперь вернулся на сцену, чтобы рассказать правду из первых уст.

Евгений Авдеенко на премьере "Всё будет хорошо, но не сразу"

Вместе с ним в спектакле играет актриса Анна Яновицкая. Режиссером выступил художественный руководитель "Черного квадрата" Анатолий Неелов.

Как рассказали создатели, это не просто спектакль, а попытка пропустить рефлексии о жизни во время войны сквозь призму творчества. На сцене оживают невыдуманные истории о любви, страхе, отчаянии и героизме в простых вещах. Поскольку актеры проживают истории таких же людей, как и каждый украинец сегодня, в спектакле (как и в жизни) звучит ненормативная лексика.

Актеры представления

После киевской премьеры команда отправляется в большой тур по городам Украины, который стартует уже 3 марта. Абсолютно все средства, собранные во время тура и будущих показов, будут перечислены на закрытие актуальных потребностей Третьего армейского корпуса.

Расписание тура и билеты: karabas.com/tag=tretiy-armiys-kyy-korpus-ta-chornyy-kvadrat/

karabas.com/tag=tretiy-armiys-kyy-korpus-ta-chornyy-kvadrat/ Больше о проекте: story.ab3.army

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Елена Толкачёва "Гайка", украинская военнослужащая, капитан 3-й ОШБр, командир и основатель Патронатной службы "Ангелы тройки", в годовщину полномасштабной войны ответила на несколько вопросов.