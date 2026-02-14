Доплаты на кругленькие суммы и не только. Сколько зарабатывает глава Хмельницкой ОВА (документ)

Соответствующую должность Тюрин занимает менее двух лет

Глава Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин за 2025 год заработал более 1 млн грн. Ему начисляли не только должностной оклад, но и доплату за государственную тайну.

Об этом по запросу "Телеграфу" сообщили в Хмельницкой ОГА. Отметив, что Тюрин не получал в 2025 году материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и материальную помощь для оздоровления.

Со всем тем за прошлый год он заработал 1 447 672 грн. Его должностной оклад с января по декабрь составлял от 98 до 100 тысяч грн. Также начислялась доплата за работу с государственными тайнами – от 11 до 16 тысяч в месяц. Кроме того, у Тюрина в июле, сентябре, октябре и декабре были командировки, за которые тоже доплачивались — от 5 до 39 тысяч грн.

Таким образом, за 2025 год должностной оклад председателя ОГА составил 1 209 649 грн, доплата за гостайну — 181 447 грн и за командировку — 56 576 грн. Заметим, что в документе не указано сколько налогов уплатило должностное лицо за год и какую сумму получило на руки.

Добавим, что Тюрин получил круглую сумму за 2025 год, но она не превысила начисления председателю Запорожской ОГА Ивану Федорову. Его зарплата составила более 2 млн грн. После уплаты налогов он получил почти 1 млн 700 тысяч, что гораздо больше, чем его коллеги.

Родился 19 мая 1977 года. В 2001 году окончил Хмельницкий институт регионального управления и права. В 2002-2004 годах работал юристом Государственного резервного семенного фонда Украины. В декабре 2020 получил предложение председателя Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия стать его первым заместителем. Работу на новой должности начал только в январе 2021 года.

2 мая 2024 года указом президента Украины был назначен главой Хмельницкой облгосадминистрации.

