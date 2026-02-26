На Одесчине сильный оползень: что это такое и почему он происходит (видео)

С наступлением полной весенней оттепели и дождей процесс только ускорится

В Фонтанском обществе под Одессой активизировались опасные геологические процессы. Большие участки земли просто обрушились.

Известный блогер, имеющий канал "Зоотроп", опубликовал свежие кадры с места событий, на которых видно, что береговая линия продолжает стремительно обрушиваться, угрожая жилым зданиям.

Что произошло

Ситуация в районе улицы Солнечной в Фонтанке достигла критической отметки. Если раньше забор одного из частных домов только наклонялся, то сейчас несколько его секций (каменное ограждение) полностью обрушились в бездну. Вместе с грунтом вниз пошел и столб линий электропередач, еще несколько дней назад остававшийся наверху.

Автор видео отмечает, что смещение "свежее". Обрушения происходят практически каждый день, и глина продолжает сыпаться на глазах.

Как это выглядит: визуальные детали с места событий

Снимки с места происшествия наглядно показывают масштабы катастрофы. Огромный раскол. Грунтовая дорога, идущая вдоль обрыва, практически уничтожена. Глубокая, широкая пропасть пролегает параллельно забору частного дома, буквально в нескольких метрах от его фундамента. Края пропасти отвесны и выглядят крайне неустойчивыми.

Забор висит в воздухе. Часть бетонного основания и металлического ограждения соседнего участка обрушилась. Уцелевшие секции забора теперь жутко нависают над зияющей пропастью, потеряв опору. Видно, как земля ушла из-под фундамента ограды.

Как выглядит оползень в Фонтанке. Скриншот с видео

Забор висит в воздухе. Скриншот с видео

"Слоистый пирог" из глины. Обнаженный срез обрыва показывает геологическую структуру склона – это толстый слой пористой глины, которая легко крошится и сползает вниз. Зрительно склон напоминает хрупкий десерт, готовый рухнуть от малейшего воздействия.

Слой пористой глины

Угроза домам снизу. На кадрах видно, что огромная масса грунта нависает над целым поселком из небольших домиков (шалашей), расположенных у самого подножия склона. В случае полного обрушения этой глыбы дома внизу будут просто погребены под землей.

Причины обрушения

Специалисты и автор видео выделяют несколько ключевых факторов:

Природные процессы: подмыв нижней части склона морем и естественная эрозия почв. Техногенная нагрузка: Строительство тяжелых многоэтажных домов прямо на краю обрыва создает чрезмерное давление на грунт. Раньше здесь стояли легкие одноэтажные постройки. Проблемы с водоотводом: Во время осмотра была обнаружена труба (вероятно, ливень из бассейна или с востока), которая выходила прямо на склон из-под забора. Постоянное насыщение грунта водой сделало его рыхлым. По словам автора, на склоне даже чувствуется запах канализации. Геологические особенности: Почва здесь состоит из глины, под которой залегает ракушняк. Вода промывает трещины в камне, ослабляя основание, после чего огромные глыбы отваливаются и сползают вниз.

Что такое оползень

Оползень — это опасное геоморфологическое явление, при котором массы почвы или горных пород смещаются вниз по склону под действием собственного веса. Основными "пусковыми механизмами" являются подмыв склона водой, переувлажнение грунта (дожди, таяние снега или утечки из труб), а также сейсмические толчки и чрезмерная застройка береговой линии.

Прогнозы и риски

Местные власти ограждают опасную зону лентами, однако на капитальные берегоукрепляющие работы в бюджете общины сейчас нет средств.

Блогер предупреждает об "эффекте домино": как только обвалится один участок, он потянет за собой соседние дома слева и справа. Автор отмечает, что с наступлением полной весенней оттепели и дождей процесс только ускорится.

"Если вы собираетесь здесь летом отдыхать, помните, что это опасно", — резюмирует Юрий.

