Залужный пришел в парламент Британии в интересном галстуке: сколько он стоит (фото)

Он удивляет не только цветами, но и орнаментом

Посол Украины в Великобритании, эксголовком Валерий Залужный появился в парламенте Англии в интересном галстуке. Кроме цветов, похожих на флаг Украины, впечатляет и цена элемента гардероба.

Соответствующее фото Залужный опубликовал в своем канале в Telegram. На снимке украинский посол на заседании парламента присутствует в классическом костюме и с ярким галстуком.

Этот элемент гардероба бросается в глаза на фоне других чиновников, выбравших более лаконичные цвета. Галстук Залужного не просто имеет синий и желтый цвет, он дополнен интересным орнаментом и текстурами.

Залужный в парламенте Британии

Сколько стоит галстук Залужного

Официально производитель галстука или бренд неизвестны. Однако если поискать в сети, то можно встретить очень похожие варианты. К примеру, в одном из магазинов идентичный галстук, запонки, нагрудный платок и декоративную цепочку продают за 230 долларов. То есть за более 9900 грн.

Сколько стоит галстук Залужного

Как выглядел галстук Залужного

Учитывая цены на мужские элементы гардероба, можно предположить, что галстук Залужного – это средний сегмент или даже премиум-класс. Ведь его цена может составлять отдельно от набора более 100 долларов. А учитывая то, что вряд ли человек на должности посла Украина за границей выбрал бы некачественные и синтетические вещи, можно считать, что этот галстук из натуральных тканей, что делает его еще более ценным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Залужный назвал основе выводы относительно 4 лет полномасштабной войны России с Украиной.