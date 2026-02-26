Залужный пришел в парламент Британии в интересном галстуке: сколько он стоит (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Он удивляет не только цветами, но и орнаментом
Посол Украины в Великобритании, эксголовком Валерий Залужный появился в парламенте Англии в интересном галстуке. Кроме цветов, похожих на флаг Украины, впечатляет и цена элемента гардероба.
Соответствующее фото Залужный опубликовал в своем канале в Telegram. На снимке украинский посол на заседании парламента присутствует в классическом костюме и с ярким галстуком.
Этот элемент гардероба бросается в глаза на фоне других чиновников, выбравших более лаконичные цвета. Галстук Залужного не просто имеет синий и желтый цвет, он дополнен интересным орнаментом и текстурами.
Сколько стоит галстук Залужного
Официально производитель галстука или бренд неизвестны. Однако если поискать в сети, то можно встретить очень похожие варианты. К примеру, в одном из магазинов идентичный галстук, запонки, нагрудный платок и декоративную цепочку продают за 230 долларов. То есть за более 9900 грн.
Учитывая цены на мужские элементы гардероба, можно предположить, что галстук Залужного – это средний сегмент или даже премиум-класс. Ведь его цена может составлять отдельно от набора более 100 долларов. А учитывая то, что вряд ли человек на должности посла Украина за границей выбрал бы некачественные и синтетические вещи, можно считать, что этот галстук из натуральных тканей, что делает его еще более ценным.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Залужный назвал основе выводы относительно 4 лет полномасштабной войны России с Украиной.