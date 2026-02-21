Меньше всего среди коллег? Сколько заработал экс глава Полтавской ОВА за год (документ)

Материальной помощи и премий не было

Одну из самых маленьких зарплат среди руководителей областных администраций за 2025 год получил экспредседатель Полтавщины Владимир Когут. Он пробыл в должности временно исполняющего обязанности начальника Полтавской ОВА год – с января 2025 по январь 2026 года.

Что нужно знать:

За 2025 год ему выплатили менее полумиллиона гривен

Материальную помощь не получал

Его заработок — один из самых низких среди руководителей областных администраций за год

Как стало известно из ответа на запрос "Телеграфа", должностной оклад в. о. начальника ОВА Когута в 2025 году составил 647 030,17 грн. После удержания налогов выплачено 498 213,23 грн. Он не получал материальную помощь на оздоровление во время ежегодного отпуска и для решения социально-бытовых вопросов. Отметим, что в таком случае месячная зарплата могла составить 41,5 тысячи гривен "на руки".

Ответ на запрос "Телеграфа" об окладе Когута

Что известно о Владимире Когуте

Владимир Когут/ Фото: Фейсбук-страница

Владимир Когут родился во Львовской области. Имеет квалификацию юриста и высшее образование по специальности "правоохранительная деятельность", получив квалификацию юриста. Работал в налоговой милиции, аналитиком в банковском финмониторинге, Национальном агентстве Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). С 2023 года работал в Полтавской ОГА, сначала советником председателя, а затем заместителем председателя по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации (CDTO). В январе в должности главы ОГА его заменил Виталий Дьяковнич.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сопоставимую сумму получила глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, однако она в 2025 году занимала должность первого заместителя. Среди лидеров по размеру заработка – председатель Николаевщины Виталий Ким.