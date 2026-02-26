Популярный шоколад почти за пол цены: на какие плитки "АТБ" повесил желтые ценники
Скидка будет действовать до 3 марта
В сети "АТБ" появилось специальное предложение, которое порадует тех, кто любит сладкое. Любимые плитки от "Roshen" можно приобрести гораздо выгоднее.
Что именно попало под акцию и насколько существенно можно сэкономить, узнал "Телеграф". Скидки действуют на 6 шоколадок с разными вкусами.
Все плитки теперь стоят 38,90 грн, тогда как стандартная цена – 67,90 грн, то есть экономия составляет 29 грн на каждом продукте.
Под акцию попадают следующие виды шоколада:
- Roshen Lacmi 90 г молочный с начинкой со вкусом клубничной панакоты;
- Roshen Lacmi 90 г молочный;
- Roshen Lacmi 87 г молочный с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой;
- Roshen Lacmi Fun&Crispy 85 г молочный ячеистый с молочной начинкой из криспи;
- Roshen Lacmi 100 г молочный с молочной начинкой, карамелью и печеньем из какао;
- Roshen Lacmi 90 г молочный с шоколадной начинкой и вафлей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сети "Сильпо" также действует приятная скидка на один из популярных шоколадов. Ценник на него обрушился более чем на 40%.