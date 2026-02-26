Популярный шоколад почти за пол цены: на какие плитки "АТБ" повесил желтые ценники

Скидка будет действовать до 3 марта

В сети "АТБ" появилось специальное предложение, которое порадует тех, кто любит сладкое. Любимые плитки от "Roshen" можно приобрести гораздо выгоднее.

Что именно попало под акцию и насколько существенно можно сэкономить, узнал "Телеграф". Скидки действуют на 6 шоколадок с разными вкусами.

Все плитки теперь стоят 38,90 грн, тогда как стандартная цена – 67,90 грн, то есть экономия составляет 29 грн на каждом продукте.

Под акцию попадают следующие виды шоколада:

Roshen Lacmi 90 г молочный с начинкой со вкусом клубничной панакоты;

с начинкой со вкусом клубничной панакоты; Roshen Lacmi 90 г молочный;

Roshen Lacmi 87 г молочный с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой;

с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой; Roshen Lacmi Fun&Crispy 85 г молочный ячеистый с молочной начинкой из криспи;

с молочной начинкой из криспи; Roshen Lacmi 100 г молочный с молочной начинкой, карамелью и печеньем из какао;

с молочной начинкой, карамелью и печеньем из какао; Roshen Lacmi 90 г молочный с шоколадной начинкой и вафлей.

Скидки на сладости в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

