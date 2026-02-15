Меньше, чем у Ткаченко: стала известна реальная зарплата мэра Киева

Виталий Кличко получил более 100 тысяч гривен командировочных

Мэр Киева Виталий Кличко заработал за 2025 год почти 1,5 миллиона гривен. Его зарплата за год почти на сотню тысяч не дотянула до дохода главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Об этом свидетельствует официальный ответ КГГА на запрос "Телеграфа".

В документе говорится, что только годовой оклад Кличко составил более миллиона (1 070 859,10 грн). Кроме того, городской голова получил более 100 тысяч командировочных (114 073,23 грн).

Что касается отпуска, Кличко было начислено 35 тысяч с лишним отпускных, а компенсация за неиспользованный отпуск превысила сумму в 50 тысяч (соответственно 35 855,08 грн и 53 883,20 грн).

Также мэру столицы из городского бюджета был оплачен больничный в размере почти 10 тысяч (9 644,25 грн). Чуть больше 160 тысяч составили другие выплаты (160 628,84 грн), суть которых в КГГА не раскрывают.

Общая сумма начислений составила почти 1,5 миллиона гривен (1 444 943,70 грн), однако после вычета налогов, которые превысили 300 тысяч (332 337,07 грн), на руки ему выплачено 1 112 606,63 грн.

Кто такой Виталий Кличко

Виталий Кличко родился в Кыргызстане 19 июля 1971 года. Был одним из самых известных профессиональных боксеров в супертяжелом весе, многократным чемпионом мира по версиям WBC, WBO и других.

Получил высшее образование в области педагогики и спортивных наук и защитил кандидатскую диссертацию по методике отбора боксеров; также имеет степень магистра управления социальным развитием.

Занимает свою должность с 5 июня 2014 года и является одним из мэров, которые дольше всех управляли столицей. Он также долгое время возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию.

Виталий Кличко

Высказывания мэра Киева нередко превращаются в мемы. Пожалуй, самым известным из них является такое: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

Стоит отметить, что Киев, инфраструктура которого сильно пострадала из-за постоянных обстрелов россиян, и до войны не являлся образцом в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Кроме катастрофы с энергоснабжением и отоплением, в последнее время появилась "новая" проблема – Киев не чистят от снега и льда. В этом Кличко обвинил руководителей районов, которых лично назначает президент, и пожаловался, что не может даже вынести им выговор.