Деньги, люди и время: исполнительный директор NAUDI о том, что нужно украинскому ОПК в 2026 году

Международные партнеры активно копируют наработки Украины

На дискуссии "ОПК-2026: эффективность, развитие и масштабирование", организованной с участием Radio NV и NAUDI, обсудили ключевые проблемы, с которыми украинские производители оборонной продукции сталкиваются в преддверии 2026 года, а также ожидания отрасли от государственной политики.

Что нужно знать

Украинские производители входят в 2026 году с тремя ключевыми проблемами: нехватка финансирования, кадров и времени.

Отрасль нуждается в доступе к кредитам

Открытие экспорта остается критически важным для выживания

"Телеграф" побывал на мероприятии, где исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров очертил три базовых фактора, без которых развитие комплекса невозможно.

По его словам, практические потребности производителей сводятся к деньгам, людям и времени. Он подчеркнул, что, несмотря на ограниченность государственного бюджета, закупки для сектора безопасности и обороны остаются адекватными, однако государство должно искать дополнительные источники финансирования, в частности через внешние ресурсы и открытие экспорта.

"Все налоги остаются в Украине. Любая дополнительное зарабатывание означает возможность увеличения расходов на оборону", — подчеркнул он.

Отдельное внимание Гончаров обратил на доступ производителей к финансовым инструментам. По его словам, программа кредитования начала работать только в прошлом году, хотя нормативную базу для этого государство готовило несколько лет.

Мы надеемся, что в этом году эти инструменты заработают полноценно и будут увеличены лимиты, в первую очередь, на оборотные средства, чтобы предприятия могли поддерживать производство и иметь необходимые запасы. Сергей Гончаров

Сергей Гончаров, исполнительный директор NAUDI

Вторым критическим вызовом для отрасли Гончаров назвал кадровый вопрос. По его словам, Украина находится в жесткой конкуренции за специалистов не только внутри страны, но и с государствами-партнерами.

"Мы видим примеры, когда специалисты по оборонным направлениям переезжают за границу и работают там уже на иностранные компании. Это большая проблема — как стимулировать людей оставаться в Украине и выбирать оборонную отрасль как долгосрочную карьеру", — сказал он.

Третьим фактором он назвал время, которое предприятия вынуждены тратить на бюрократию, согласование решений и многочисленные проверки.

"Начиная с мая 2022 года многие контролирующие структуры фактически вернулись к довоенной логике работы. Это забирает колоссальный ресурс, который мог бы быть направлен на развитие производства", — отметил Гончаров.

Отдельно он отметил важность открытия экспорта для украинских производителей.

"Это не только вопрос прибыли. Это вопрос наращивания способностей и, для многих предприятий, вопрос выживания. Если продукцию не покупают в рамках госзаказа, предприятие не может обеспечить людей работой", — подчеркнул он.

По словам Гончарова, пока украинские производители остаются ограниченными внутренним рынком, их международные партнеры активно выходят на внешние рынки и занимают ниши, еще несколько лет назад уникальные для Украины.

"То, что было уникальным в 2022-2023 годах, сегодня уже массово копируется. На любой международной выставке можно увидеть сотни беспилотников, и многие из них продвигаются по странам, которые еще вчера пользовались украинским опытом", — резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Кабинет Министров принял обновленную процедуру бронирования, которая предоставляет Министерству обороны возможность определять предприятия критически важными без указания конкретного количества подлежащих бронированию военнообязанных с целью упрощения работы оборонных производств.