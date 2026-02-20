Виробник патронів після обшуків СБУ звернувся до Зеленського: заявляє про зупинку роботи

Підприємство готове надати документи, що підтверджують якість патронів

12 лютого 2026 року співробітники СБУ провели обшуки в ТОВ "Спецмашкомплект" — приватного виробника патронів. Кримінальне провадження було відкрито ще 16 жовтня 2025 року за підозрою у виготовленні неякісної продукції.

Після обшуків директор компанії Ігор Голтвенко звернувся з офіційним листом до президента України Володимира Зеленського, про що він повідомив "Телеграф".

У листі зазначається, що під час обшуків була вилучена технічна документація, комп’ютерна техніка та носії інформації. За словами Голтвенка, це призвело до повної зупинки виробничої діяльності з 16 лютого 2026 року. Компанія заявляє, що через це не може укладати нові контракти з Міністерством оборони та виконувати державне оборонне замовлення.

"ТОВ "Спецмашкомплект" — єдиний приватний виробник патронів калібру 12,7х99 мм та 12,7х108 мм в Україні. Підприємство побудовано з нуля, пройшло всі випробування, кодифіковане за стандартами НАТО", — йдеться у зверненні.

Директор ТОВ "Спецмашкомплект"

У компанії наголошують, що у 2025 році виконали три державні контракти на постачання боєприпасів, а якість продукції контролювалася представниками замовника. За словами директора, зауважень щодо якості від Міноборони не надходило. Також стверджується, що комплектуючі закуповуються у провідних світових виробників.

Голтвенко вважає кримінальну справу інспірованою "в інтересах іноземного постачальника боєприпасів". Він посилається на доручення президента щодо очищення СБУ та заявляє, що дії окремих співробітників служби мають "ознаки захисту інтересів імпортерів".

У зверненні директор просить президента не зупиняти роботу підприємства, забезпечити можливість прозорого контрактування на постачання патронів для ЗСУ, повернути вилучену технічну документацію та електронні засоби, а також сприяти неупередженому розслідуванню за участю Офісу Генерального прокурора.

Компанія заявляє про готовність надати всі необхідні докази якості продукції та пройти незалежну експертизу. Водночас Голтвенко попереджає, що у разі тривалої зупинки виробництва підприємство може втратити технологічну та кадрову спроможність серійного випуску патронів, що, за його словами, матиме наслідки для обороноздатності держави.

