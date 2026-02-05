Закон есть, брони нет: почему ОПК до сих пор не может защитить работников

Причины отсутствия инструмента технические

Несмотря на принятие закона о временном бронировании работников оборонно-промышленного комплекса, предприятия до сих пор не могут воспользоваться этим механизмом на практике. Хотя нормативная база уже сформирована, запуск инструмента фактически заблокирован из-за отсутствия технической реализации.

Что нужно знать

Закон о бронировании работников ОПК принят, но механизм не работает.

Причина – отсутствие технической реализации в приложении "Дія"

Полноценный запуск бронирования ожидается не раньше весны

Этот вопрос обсуждали на дискуссии "ОПК-2026: эффективность, развитие, масштабирование", где побывал "Телеграф".

9 октября парламент поддержал законопроект о временном бронировании на 45 дней военнообязанных работников предприятий критической инфраструктуры и ОПК. Механизм задумывался как способ легально трудоустроить работников, которые не состоят на воинском учете или имеют проблемы с документами, и дать им время привести их в порядок.

Позицию законодателей озвучил Вадим Ивченко — член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Украины. По его словам, парламент предусмотрел 45-дневное бронирование, однако правительство постоянно корректирует подзаконные акты, из-за чего механизм меняется уже после принятия закона.

"Мы предусмотрели возможность бронирования на 45 дней, чтобы человек мог привести в порядок военно-учетные документы. Но правительство довольно часто меняет подзаконные постановления, и фактически с 1 февраля ситуация снова изменилась", — отметил Ивченко.

Вадим Ивченко

Недавно Кабинет Министров утвердил обновленную процедуру бронирования, которая позволяет Министерству обороны определять предприятия критически важными без указания точного количества военнообязанных, подлежащих бронированию, что должно упростить работу оборонных производств.

Несмотря на принятый закон и подзаконные акты, механизм так и не заработал из-за отсутствия технической реализации в приложении "Дія". Запуск бронирования планировался с 9 января, однако предприятия до сих пор не имеют доступа к инструменту. Депутат Галина Янченко отметила, что полноценный запуск инициативы ожидается уже весной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вопрос открытия экспорта продукции украинского оборонно-промышленного комплекса все чаще становится предметом публичной дискуссии. В условиях затяжной войны государство вынуждено искать баланс между рисками безопасности и необходимостью развития отрасли, которая напрямую влияет на устойчивость фронта и финансовые возможности страны.