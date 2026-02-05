Украинский ОПК готов продавать больше, чем покупает государство: что мешает экспорту

Экспорт украинского оружия очень важен для выживания ВПК

Вопрос открытия экспорта продукции украинского оборонно-промышленного комплекса все чаще становится предметом публичной дискуссии. В условиях затяжной войны государство вынуждено искать баланс между рисками безопасности и необходимостью развития отрасли, которая напрямую влияет на устойчивость фронта и финансовые возможности страны.

Что нужно знать

Производство оружия в Украине уже превышает объемы госзакупок

Экспорт формально разрешен, но на практике не работает

Вместо продажи оружия обсуждают вынос производств за границу

"Телеграф" побывал на дискуссии "ОПК-2026: эффективность, развитие, масштабирование", организованной при участии RadioNV и NAUDI, где производители оружия и представители власти обсудили текущее состояние экспортных процедур и перспективы выхода украинских производителей на внешние рынки.

О подходе государства к открытию экспорта рассказал Давид Алоян, заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, экспорт де-факто не является полностью закрытым, однако остается ограниченным в рамках действующей системы экспортного контроля. При этом государство уже движется к модели контролируемого экспорта, которая должна заработать в ближайшее время.

"Экспорт в любом случае должен существовать. Это то, к чему мы придем, скорее всего, уже в ближайшее время. Концепция контролируемого экспорта прорабатывается, и этот процесс не будет остановлен", — отметил Алоян.

Давид Алоян

Он подчеркнул, что технологии, созданные за время полномасштабной войны, являются результатом прежде всего боевого опыта и работы военных на фронте, а не только финансирования, поэтому государство должно выстроить механизмы защиты этих разработок и минимизировать риски их неконтролируемой передачи.

В то же время, отметил Алоян, наличие рисков не может быть основанием для блокирования развития оборонной отрасли.

Рисков много, но возможностей не меньше. Ни один из этих рисков не означает, что процесс развития или возобновления экспортной деятельности должен быть остановлен Давид Алоян

О практических причинах, по которым экспорт вооружения до сих пор не работает, рассказала депутат от "Слуги народа" Галина Янченко. По ее словам, экспорт товаров двойного назначения уже частично функционирует — лицензии на него выдает Государственная служба экспортного контроля.

При этом прямой экспорт вооружения остается заблокированным, поскольку такие решения из-за политической чувствительности передаются на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, которая до сих пор не сформирована.

"После запуска комиссии могут появиться отдельные экспортные лицензии, но речь, скорее всего, пойдет не о продаже готового вооружения, а о так называемом экспорте заводов — передаче технологий и создании производств за границей", — отметила Янченко.

Она подчеркнула, что такой подход является ошибочным, поскольку украинские предприятия уже имеют готовые производства, но остаются недозагруженными.

Когда производственные возможности превышают объемы государственных закупок, мы либо позволяем экспортировать излишек, либо получаем обрушение сектора. Производства не могут простаивать — расходы на зарплаты, помещения и электроэнергию никуда не исчезают Галина Янченко

