После обысков производитель украинских патронов объявил об остановке работы

Прекращение деятельности угрожает обороноспособности страны

12 февраля 2026 года сотрудники СБУ пришли с обысками в ООО "Спецмашкомплект" – частного производителя патронов для стрелкового оружия калибров 12,7х99 и 12,7х108. Обшуки проходили в рамках расследования уголовного дела, так как предприятие было обвинено в изготовлении некачественной продукции.

Несмотря на это, само общество этих обвинений не признает. Об этом "Телеграфу" рассказал директор ООО Игорь Голтвенко.

"Было проведено 7 обысков по месту жительства должностных лиц общества и на 3 производственных локациях. Кроме того, по нашему делу были проведены обыски у наших заказчиков. Была изъята техническая документация, ноутбуки должностных лиц, что сделало невозможной дальнейшую производственную деятельность", – отметил он.

На данный момент процессуальный статус делу не предоставлен, однако оно возбуждено именно на основаниях качества товара. Расследуется оно по статье 114-1 УК Украины "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины", сообщил "Телеграфу" адвокат общества.

Стоит отметить, что изъятие документации и электронных средств прошло именно в то время, когда проходила подготовка к контрактованию с Министерством обороны Украины. При этом, Минобороны провело свои испытания патронов в декабре 2025 года, именно на тех партиях, которые были определены СБУ как не соответствующие техническим условиям.

"На следующий день после изъятия документации и ноутбуков я издал приказ об остановке деятельности предприятия и временном прекращении договоров. Это было очень сложное решение. Но иначе не получилось, мы финансово просто уже не выдержали", – сообщил Игорь Голтвенко.

Игорь Голтвенко

Кроме "Спецмашкомплекта", обыски были проведены в Агентстве оборонных закупок, ГПСУ и ВСУ. Директор ООО отмечает, что открытие производства делает фактически невозможным контрактование на обеспечение Сил обороны патронами калибров, которые производит предприятие.

Если же работу предприятия не удастся вернуть в прежнее русло в течении двух месяцев, то восстановить деятельность оно уже не сможет.

"В лучшем случае эти люди перейдут на другое предприятие ОПК, или будут мобилизованы. В худшем случае, к сожалению, они убегают за границу и являются носителями специфических знаний. И дальше эти знания реализуют уже не в Украине. Эту тенденцию мы не поддерживаем. Поэтому мы готовы и в дальнейшем содействовать правоохранительным контролирующим органам, но мы рассчитываем на объективную, быструю, в рамках законодательного поля, реакцию и проведение необходимых действий с максимальным содействием при условии того, что производственная деятельность предприятиям не будет останавливаться", – сообщил директор ФРУ Дефенс Игорь Фоменко.

