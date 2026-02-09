Российские "Герберы" запускают FPV над Сумами. Военный эксперт назвал вероятные цели

Такие дроны РФ применяет как разведчик, камикадзе или обманку для ПВО, а теперь и носитель

Момент, когда российский дрон "Гербера" запускает FPV над Сумами, попал на видео. Подобные случаи фиксируются ежедневно.

Как отметил в комментарии "Телеграфу" авиаэксперт Анатолий Храпчинский, Сумы — это не глубокий тыл, и дроны могут использоваться в том числе для ударов по мобильным огненным группам или системам ПВО. Пока точное назначение FPV дронов не до конца понятно — это может быть не только ударный дрон, но и разведчик.

Это также отмечает и специалист по радиотехнологиям советник Министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов. Первый случай использования БПЛА "Гербера" в роли носителя FPV дрона был зафиксирован 3 февраля. Пока же такие дроны-матки обнаруживают каждый день.

"Гербера" с ретранслятором, обнаруженная 3 февраля

Отметим, FPV-дроны долетали до Сум еще летом 2025 года, поэтому пока неизвестно, зачем россияне используют "Герберы" как дроны-носители. В Институте изучения войны предполагают, что россияне могут использовать большую дальность дрона "Гербера" для разведки, аналогично другим случаям использования дронов-маток. Это должно помочь им в координации ударов в украинском тылу. Эксперты отмечают, что украинские военные "вряд ли будут использовать системы ПВО для сбивания этих небольших FPV-дронов в глубоком тылу".

Дрон "Гербера"

По разным данным дальность дрона "Гербера" составляет 300-600 км, в зависимости от имеющегося оборудования. Его модификации позволяют производить его дроном-камикадзе, разведчиком или обманкой для ПВО. Стоимость такого дрона для РФ – около 10 тысяч долларов США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такие дроны разведчики "Гербера" фиксировали и над столицей Украины — Киевом. Эти дроны оборудованы китайскими камерами – доказательства нашли в одном из сбитых беспилотников.