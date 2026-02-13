Россия атакует Украину новыми "Гарпиями": почему эти дроны труднее заглушить, объяснил эксперт

Гарпия А-1 может нести до 150 кг взрывчатки.

Россия во время атаки на Одессу в ночь на 13 февраля использовала новую серию ударных дронов "Гарпия А-1". Они могут лучше сопротивляться украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

"Телеграф" спросил у руководителя Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", ветерана ВСУ Виктора Тарана, чем это чревато и что значит. Отметим, что по имеющимся данным использована была серия "КК", оснащенная 16-элементной CRPA-антенной "Комета-М16". Предыдущие версии имели CRPA-антенну "Комета-М12".

Отметим, что "Гарпия-А1" — это модификация дрона-камикадзе типа "шахед". CRPA-антенна "Комета" защищает навигацию дрона от радиопомех и ложных сигналов, фильтруя их и стабилизируя спутниковую связь. Как рассказал эксперт, против вражеских дронов можно бороться или подменой координат (спуфингом), чтобы дрон не понимал, куда летит или перегрузка канала управления.

"Их "Комета", которая была 4-канальной, 8-канальной, 12-канальной, сейчас 16-канальной — означает, что она стала более устойчивой для нашего РЭБ. Она стала более устойчивой, потому что она скачет больше по диапазонам, поймать ее труднее, и, соответственно, труднее заглушить", — объясняет принцип работы обновленной российской "вундерваффе" Виктор Таран.

Дрон серии УК/ Источник: t.me/war_home

Руководитель центра подготовки операторов дронов отмечает — украинцы найдут способ противодействия, это вопрос времени в гонке вооружений. Однако отмечает — РЭБ против "шахедов" все еще менее эффективен, чем кинетическое влияние — сбитие. "Нужны дроны-перехватчики, например типа "крыло", которые работают на несколько десятков километров, или перехватчики типа P1-SUN, которые летают на 5-7 км. На последней фазе — мобильные огневые группы и физическое укрытие", — резюмирует Таран.

Однако даже с нахождением противодействия новой "Комете" и использованием современных технологических ИИ-перехватчиков с дешевыми ракетами или лазерами обеспечить 100% сбитие невозможно. "Телеграф" раньше объяснял, почему.

Что известно о дроне "Гарпия А-1"

Еще в 2024 году в РФ начали производить новый ударный дрон большой дальности "Гарпия А-1". На него устанавливали китайский двигатель и собирали в Ижевске. Они очень похожи на "шахеды", но имеют определенное отличие. Кроме двигателя, это система "Комета".

Дрон "Гарпия А1"

Основные характеристики дрона "Гарпия А1"

Максимальный взлетный вес – 300 кг.

Может переносить до 150 кг взрывчатки.

Максимальная скорость – 185 км/ч

Дальность полета – до 1 500 км.

Первое использование дрона против Украины, по сообщениям российских телеграм-каналов, было 21 июля 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российский дрон "Гербера" выпускает FPV-беспилотники над Сумами. Их целями могут стать системы ПВО или разведка их позиций.