"Вы одна стая". На суде Тимошенко произошел конфликт: все подробности (видео)

Одного из нардепов назвали "бессовестным"

В понедельник, 19 января, во время заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по делу народного депутата и лидера фракции "Батьківщина" Юлии Тимошенко произошел конфликт. Люди из ее команды выкрикивали "Ганьба!" и "Вы одна стая!"

Что нужно знать:

Судья поддержал ходатайство прокурора, чтобы провести заседание суда в закрытом формате

Команду Тимошенко и ее саму это решение возмутило

Нардепа Бондарева во время заседания назвали "бессовестным‎"

Как сообщает "Суспільне" из зала суда, на повестке дня в заседании ВАКС стоит рассмотрение ходатайства прокурора САП о наложении ареста на имущество подозреваемой Тимошенко. Заседание должно пройти в закрытом режиме, ведь соответствующее ходатайство прокурора поддержал судья.

На фоне этого в суде произошли конфликты, команда Тимошенко была возмущена таким решением. В зале суда прозвучали изречения "Ганьба!", а народный депутат Украины IX созыва от политической партии ВО "Батьківщина" Алексей Кучеренко несколько раз выкрикнул "Вы одна стая!", обращаясь к судье и прокурору.

"Они хотят, чтобы в среду я и моя семья не смогли внести залог, и в четверг этот преступник, называющий себя детективом НАБУ, это существо будет вносить новое представление, чтобы меня арестовали", — подчеркнула Тимошенко.

Лидер фракции и ее команда требовали, чтобы заседание суда было открытым и присутствовали журналисты. Однако суд принял другое решение. Добавим, что в начале заседания произошли конфликты между судьей и народным депутатом Константином Бондаревым, которого назвали "бессовестным".

Ранее "Телеграф" рассказывал, за что сидела в свое время Тимошенко и почему была в колесном кресле.