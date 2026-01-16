Ждать 50-миллионного залога? Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения (видео)

В Киеве начинается судебное заседание по избранию меры пресечения народной депутату и лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко по делу о вероятном подкупе парламентариев. Она уже прибыла в зал суда.

Как сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Гречишкин, сторона обвинения будет просить суд определить для Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов гривен с возложением ряда процессуальных обязанностей.

По данным следствия, народная депутат подозревается в предложении неправомерной выгоды другим парламентариям с целью влияния на результаты голосования. В случае доказательства вины ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества. Сама Тимошенко все обвинения отрицает.

Новость дополняется