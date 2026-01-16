Не все помнят ее брюнеткой. Невероятная эволюция стиля Юлии Тимошенко, которой снова грозит тюрьма (фото)

В суде 16 января Тимошенко показалась со старым образом

За десятилетия в политике имидж Юлии Тимошенко прошел путь от строгого инженера-брюнетки до канонического образа "матери нации" — с фирменной косой.

Что нужно знать:

До большой политики

В 1984 году Юлия с отличием окончила в родном городе в Днепропетровский госуниверситет, получив диплом инженера-экономиста. До 1988 года она работала на машиностроительном заводе, а в период Перестройки вместе с мужем Александром Тимошенко занялась бизнесом. Начиная с 1989 года будущий премьер-министр Украины придерживалась модного стиля 1990-х с облегающими юбками, объемными пиджаками и высокими прическами.

Брюнетка в мужском мире

В начале 90-х Юлия Владимировна выглядела совсем иначе, чем мы привыкли. Тогда она предпочитала естественный темно-каштановый цвет волос, сдержанные стрижки до плеч с прямым пробором и строгую укладку. Ее гардероб состоял преимущественно из классических пиджаков и деловых костюмов темных оттенков. Именно в таком виде она появилась на телеэкранах и вошла в политику.

Рождение "легенды"

Главная трансформация произошла в начале 2000-х. Тимошенко не просто постепенно становилась блондинкой, но и представила миру свою знаменитую косу-бублик, уложенную вокруг головы. Этот этнический элемент подчеркивал близость к украинским традициям и создавал образ "матери нации". В этот период в ее стиле преобладали светлые тона, кружево и приталенные силуэты.

Тимошенко почти всегда носила одну и ту же прическу, лишь иногда меняя образ: завивая волосы плойкой, чтобы образ получался более романтичным. Также ее волосы теперь были более пепельного оттенка.

После прихода к власти Виктора Януковича Юлия Тимошенко оказалась в центре громкого скандала и была обвинена по нескольким статьям. В декабре 2011 года ее посадили в СИЗО, откуда она вышла только зимой 2014-го. В заключении Тимошенко сменила привычную прическу на простую косу.

После освобождения она долго не появлялась на публике, а с 2015 года окончательно отказалась от косы, хотя как вариант прически она осталась в ее арсенале.

Напомним, что нардеп подозревается в предложении взяток коллегам для влияния на голосования, что следствие считает частью регулярного механизма сотрудничества. Проверяют также около 20 депутатов других фракций. В САП отвергают обвинения в "политическом характере" дела. В случае доказательства вины Тимошенко грозит 5-10 лет тюрьмы и конфискация имущества. Она все обвинения отрицает. 16 января политик появилась в зале суда с фирменной косой.

Ранее сообщалось, что в ходе своей карьеры Юлия Тимошенко дважды оказывалась за решеткой. Один раз она провела примерно 40 дней в следственном изоляторе, а второй – отбывала срок в колонии.