Дело, которое может затронуть всю Раду: что говорят фракции после обысков у Тимошенко

Есть риск, что дело Юлии Тимошенко потеряется в информационном пространстве

Обыски у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко завершились вручением подозрения в предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов из других фракций за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

На фоне этого "Телеграф" обратился за комментариями к представителям парламентских фракций, чтобы выяснить их оценку ситуации.

Глава фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что дело может стать тестом для всей антикоррупционной системы.

"С одной стороны, это демонстрирует, что в существующей системе антикоррупционной политики нет неприкасаемых. Если даже руководитель политической силы заподозрен в коррупционных действиях, должны предприниматься соответствующие шаги для расследования. С другой стороны, учитывая политический и жизненный опыт Юлии Владимировны, стоит ожидать, что это дело будет максимально политизироваться", — отметил он.

Юрчишин подчеркнул, что ключевым моментом является наличие у антикоррупционных органов достаточной доказательной базы.

"Очень важно доказать, что дела не только открываются, но и доводятся до приговоров. Практика финансового мотивирования голосований в Верховной Раде всем известна, но её редко удается доказать. Возможно, это будет показательный процесс, хотя его попытаются представить как политическое давление или как влияние международных партнеров", — сказал депутат.

Запись разговора, вероятно, Юлии Тимошенко с народным депутатом

Представительница фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина также подчеркнула важность завершения расследования результатом.

"Главное, чтобы НАБУ и САП довели это дело до конца. Пленки я еще не слушала, но факт существования коррупции в парламенте всем известен. Была ли Юлия Тимошенко вовлечена в это — я не знаю. Она много лет в политике", — отметила Южанина.

По ее словам, возможные мотивы следует искать внутри парламентского большинства.

"Очевидно, что депутатов "Европейской солидарности" она не подкупала. А вот среди "слуг" достаточно тех, кто мог бы голосовать вопреки позиции фракции или вообще хотел бы её покинуть. Поэтому еще раз подчеркну: нужны улики и доведение дела до конца, иначе есть риск, что о нем просто забудут через несколько дней", — добавила она.

Член фракции "Слуга народа" Федор Вениславский воздержался от оценок по существу, сославшись на отсутствие полной информации.

"Как юрист, я не могу комментировать, не имея полной информации об обстоятельствах и основаниях сообщения о подозрении. В то же время, если основания есть, это демонстрация эффективности и независимости НАБУ и САП, которых сложно обвинить в политическом преследовании оппозиции, учитывая подозрения депутатам от правящей партии за аналогичные действия", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вероятное разоблачение на коррупции главы фракции "Батькивщина" свидетельствует о том, что в Украине де-факто сформировалась новая ветвь власти — антикоррупционная. История с Тимошенко, по этой логике, только первая серия значительно более широкого процесса.