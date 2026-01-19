"Ви одна зграя". На суді Тимошенко стався конфлікт: усі подробиці (відео)

Одного з нардепів назвали "безсовісним"

У понеділок, 19 січня, під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у справі народної депутатки та лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко стався конфлікт. Люди з її команди вигукували "Ганьба!" та "Ви одна зграя!"

Що треба знати:

Суддя підтримав клопотання прокурора, аби провести засідання суду в закритому форматі

Команду Тимошенко та її саму це рішення обурило

Нардепа Бондарєва під час засідання назвали "безсовісним‎"

Як повідомляє "Суспільне" із зали суду, на порядку денному у засіданні ВАКС стоїть розгляд клопотання прокурора САП про накладення арешту на майно підозрюваної Тимошенко. Засідання має відбутись у закритому режимі, адже відповідне клопотання прокурора підтримав суддя.

На тлі цього в суді стались конфлітки, команда Тимошенко була обурена таким рішенням. У залі суду пролунали вислови "Ганьба!", а народний депутат України IX скликання від політичної партії ВО "Батьківщина" Олексій Кучеренко кілька разів вигукнув "Ви одна зграя!", звертаючись до судді та прокурора.

"Вони хочуть, щоб у середу я і моя родина не змогли внести заставу, і в четвер оцей злочинець, який називає себе детективом НАБУ, оця істота, буде вносити нове подання, щоб мене арештували", — наголосила Тимошенко.

Лідерка фракції та її команда вимагала, щоб засідання суду було відкритим та були присутні журналісти. Однак суд ухвалив інше рішення. Додамо, що на початку засідання стався конфлікти між суддею та народним депутатом Костянтином Бондарєвим, якого назвали "безсовісним".

