СМИ: Тимошенко снова заинтересовались следователи? При каких президентах она уже побывала в тюрьме

Тимошенко дважды была премьер-министром Украины: в 2005 году и с 2007 по 2010 год

По данным СМИ, главу фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко якобы разоблачили на коррупции. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили руководителя одной из фракций в Верховной Раде на коррупции, а СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что речь идет о Юлии Тимошенко, это подтвердил и один из нардепов.

Что нужно знать:

Накануне поздно вечером антикоррупционные органы сообщили, что разоблачили на коррупции руководителя одной из депутатских фракций

Нардеп Гончаренко подтвердил, что речь идет о Тимошенко

Она якобы предлагала народным депутатам деньги за переход или неформальное присоединение к фракции "Батькивщина"

Юлия Тимошенко, сентябрь 2025. Фото с ее Facebook-страницы

О разоблачении проинформировали НАБУ и САП. О том, что речь идет именно о Тимошенко, пишет "Украинская правда".

НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов, — заявили в НАБУ

Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

По данным источников, вечером 13 января прошли обыски в офисе "Батькивщины" в Киеве. Он расположен на улице Туровской.

Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что в сообщениях НАБУ и САП речь идет о Тимошенко. Он пишет, что она якобы вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции "Батькивщина" за деньги. Кто-то из депутатов записал это и передал материалы в НАБУ.

Тимошенко уже была под следствием и отбывала наказание

Руководитель "Батькивщины" уже была под следствием и имела опыт отбывания наказаний, причем неоднократно. Впервые она попала в СИЗО еще во времена президента Леонида Кучмы в 2001 году. Это произошло после того, как Тимошенко пошла в открытую оппозицию по обвинению в контрабанде газа. Она провела за решеткой около 40 дней.

В 2011 году, после того как президентом стал Виктор Янукович, Тимошенко обвинили в превышении полномочий при подписании соглашения с российским "Газпромом" в 2009 году. Ее приговорили к 7 годам колонии.

Камера Тимошенко, 2011 год

Тимошенко провела в тюрьме два с половиной года – с августа 2011 по февраль 2014-го. Тогда ее освобождения требовала Европа, оппозиция проводила митинги в ее поддержку.

В таком состоянии была Тимошенко, когда ее освободили из колонии

По сети уже ширятся мемы

Информация о том, что Тимошенко снова занялись правоохранителями, быстро распространилась по сети. Шутят, что она выиграла "ачивку" (виртуальную награду, значок или достижение за выполнение определенных действий, чаще всего в видеоиграх, мобильных приложениях) "посидеть при трех президентах".

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких условиях сидела Юлия Тимошенко. В октябре 2011 года ее приговорили к 7 годам за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. 30 декабря ее перевезли из Киева в Харьков.