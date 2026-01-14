За что Юлия Тимошенко провела два года в тюрьме и как оказалась в колесном кресле (фото)

Экс-премьер-министр отбывала наказание в колонии с августа 2011 по февраль 2014 года

Юлия Тимошенко — бывшая премьер-министр Украины, народный депутат и глава фракции "Батькивщина". По данным СМИ, НАБУ и САП разоблачили ее в коррупции и проводили обыски в офисе партии, которые бывшая оппонентка Януковича уже подтвердила. За карьеру политика это происходит не впервые — перед заключением в 2011 году за "газовые соглашения" с Россией Тимошенко уже обыскивала СБУ.

О разоблачении Тимошенко сообщили НАБУ и САП. О том, что речь идет именно о Юлии Владимировне, пишет "Украинская правда". Сама политик подтвердила это на своей странице в Фейсбук, но все обвинения отвергает и заявляет, что обыск — это просто "пиар-ход", а антикоррупционеры не смогли ничего найти, поэтому " забрали рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации". Утром 14 января главе "Батькивщины" вручили подозрение.

Сообщение Юлии Тимошенко о подтверждении обысков. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

За что сидела в тюрьме Юлия Тимошенко

В 2011 году Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к 7 годам заключения за злоупотребление властью и служебными полномочиями при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Суд решил, что она нанесла государству ущерб и обязали возместить НАК "Нафтогаз Украины" 1,5 миллиарда гривен. Также политику запретили занимать государственные должности в течение 4 лет.

Юлия Тимошенко во время судебного заседания. Фото: кадры с видео

Под стражей Юлия Владимировна находилась с августа 2011 по 22 февраля 2014 — более 2,5 года. Политик была освобождена из-за политических решений, отменивших приговор суда. По словам политических аналитиков, осуждена Тимошенко была по приказу Януковича, чтобы устранить ее как основную конкурентку тогдашнего президента на выборах 2015 года.

Срок депутат отбывала в Качановской исправительной колонии в Харькове. Когда Янукович сбежал со страны в феврале 2014 года, Тимошенко покинула тюремную больницу, где тогда находилась.

Юлия Тимошенко в колонии. Фото: УНИАН

Почему Тимошенко была на колесном кресле

Во время заключения у политика значительно ухудшилось здоровье — особенно спина. Ей диагностировали грыжу межпозвонкового диска и сильную боль, из-за чего она не могла самостоятельно ходить. Во время пребывания в харьковской тюремной больнице ее перевозили и показывали на публике уже в колесном кресле.

Юлия Тимошенко на колесном кресле. Фото: EPA/UPG

Перед Евромайданом Тимошенко выступала также сидя в колесном кресле. Однако обутая только что освобожденная из тюрьмы политик была в сапогах на высоком каблуке.

Через несколько дней после выхода на свободу стали появляться фото и видео, где Юлия Владимировна уже поднимается с колесного кресла. Это показало, что на свободе ей гораздо лучше и состояние политика восстанавливается.

