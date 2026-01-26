За ними была победа над "Киев-Баскетом"

Баскетболисты сейчас находятся на серии пяти подряд побед в Суперлиге и занимают второе место турнирной таблицы. При всех обстоятельствах клуб продолжает действовать в Харькове. В рамках социальной ответственности игроки в канун Нового года провели очередную открытую тренировку для юных баскетболистов.

Прошлый календарный год харьковские баскетболисты закончили на второй строчке Суперлиги. Также перед самым Новым годом вернулся Вячеслав Киктев. Первую часть сезона он выступал за БК "Запорожье", за каждый из четырнадцати матчей первой части регулярного сезона Суперлиги. Сейчас он усилит родную команду, пока часть игроков восстанавливается после травм.

В начале года возобновились игры в Суперлиге. Из-за запрета проведения матчей в Харькове "Соколы" играли домашние бабли в Днепре и одержали две победы перед своими болельщиками. Особенно важной стала победа над "Киев-Баскетом" — ближайшим соперником по чемпионату.

Перед праздниками прошла баскетбольная встреча "Харьковских Соколов" и детей из детской баскетбольной школы "Junior". Общая тренировка двух поколений стала еще одним подтверждением, что будущее харьковского баскетбола формируется уже сегодня.

Несмотря на напряженный игровой и подготовительный график, клуб значительное внимание уделяет популяризации спорта и поддержке начинающих спортсменов. Это видение разделяет и их надежный партнер — корпорация "Здоровье". Фармацевтическая корпорация уже много лет занимается молодыми борцами, а также поддерживает различные социальные инициативы.

— Мы всегда поддерживаем такие проекты, ведь они закладывают фундамент здоровья и спортивной мощи наших детей. Харьков гордится своими спортсменами, и мы точно знаем, что кто-то из них будет в будущем прославлять Украину на мировых аренах. Благодарим наших партнеров, которые проводят такие инициативы. Спасибо защитникам за то, что имеем такую возможность. Со своей стороны делаем все возможное, чтобы поддерживать ВСУ и развивать экономику страны, — отметил Александр Доровский, учредитель ООО "Корпорация "Здоровье"".