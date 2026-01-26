"Харківські Соколи" за підтримки корпорації "Здоров’я" борються в Суперлізі та приділяють увагу соціальним ініціативам

За ними була перемога над "Київ-Баскетом"

Баскетболісти нині знаходяться на серії з п’яти поспіль перемог у Суперлізі та посідають другу сходинку турнірної таблиці. Попри всі обставини клуб продовжує діяти в Харкові. У межах соціальної відповідальності гравці напередодні Нового року провели чергове відкрите тренування для юних баскетболістів.

Минулий календарний рік харківські баскетболісти закінчили на другій сходинці Суперліги. Також перед самим Новим роком з оренди повернувся В’ячеслав Кіктєв. Першу частину сезону він виступав за БК "Запоріжжя", за у кожному з чотирнадцяти матчів першої частини регулярного сезону Суперліги. Нині він підсилить рідну команду, доки частина гравців відновлюється після травм.

На початку року відновилися ігри в Суперлізі. Через заборону проведення матчів у Харкові "Соколи" грали домашні бабли в Дніпрі та здобули дві перемоги перед своїми вболівальниками. Особливо важливою стала перемога над "Київ-Баскет" — найближчим суперником по чемпіонату.

Після перемоги у Черкасах "Харківські Соколи" знаходяться на серії з п’яти поспіль перемог у Суперлізі та посідають другу сходинку турнірної таблиці.

Перед святами відбулася баскетбольна зустріч "Харківських Соколів" і дітей з дитячої баскетбольної школи "Junior". Спільне тренування двох поколінь стало ще одним підтвердженням, що майбутнє харківського баскетболу формується вже сьогодні.

Попри напружений ігровий і підготовчий графік клуб значну увагу приділяє популяризації спорту і підтримці починаючих спортсменів. Це бачення поділяє і їхній надійний партнер — корпорація "Здоров’я". Фармацевтична корпорація вже багато років опікується молодими борцями, а також підтримує різні соціальні ініціативи.

— Ми завжди підтримуємо такі проєкти, адже вони закладають фундамент здоров’я та спортивної міці у наших дітей. Харків пишається своїми спортсменами, й ми точно знаємо, що хтось з них у майбутньому прославлятиме Україну на світових аренах. Дякуємо нашим партнерам, що проводять такі ініціативи. Дякуємо захисникам за те, що маємо таку можливість. Зі свого боку робимо все можливо, щоб підтримувати ЗСУ та розвивати економіку країни, — зазначив Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я"".