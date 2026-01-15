Нардеп объяснила, почему стоит вкладывать в спорт во время войны

Во время войны спорт — это глоток оптимизма, веры в жизнь и в то, что жизнь в Украине продолжается. За выступлениями наших спортсменов следят по всей стране и за рубежом, ведь многие украинцы сейчас разбросаны по миру.

Когда наши спортсмены побеждают, поднимается флаг и звучит гимн, это объединяет нашу страну и нацию. Кто-то может сказать, что во время войны не стоит вкладывать в спорт, но именно спорт является важной составляющей пропаганды и имиджа нашего государства.