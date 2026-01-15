Нардеп объяснила, почему стоит вкладывать в спорт во время войны
Бывшая спортсменка сейчас руководит украинской легкой атлетикой
Президент Федерации легкой атлетики Украины, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Саладуха рассказала о важности спорта во время полномасштабного вторжения РФ. Она объяснила, что спорт — это важная часть пропаганды и имиджа государства.
Что нужно знать
- Государство недостаточно финансирует спорт
- Саладуха отметила важность спорта в пропаганде
- Федерации ищут партнеров и спонсоров для финансирования
Соответствующий комментарий Саладухи приводит "Телеграф". Полное интервью Ольги нашему изданию читайте в статье "Россияне хитро пытаются попасть на Олимпиаду — президент Федерации легкой атлетики Украины".
Во время войны спорт — это глоток оптимизма, веры в жизнь и в то, что жизнь в Украине продолжается. За выступлениями наших спортсменов следят по всей стране и за рубежом, ведь многие украинцы сейчас разбросаны по миру.
Когда наши спортсмены побеждают, поднимается флаг и звучит гимн, это объединяет нашу страну и нацию. Кто-то может сказать, что во время войны не стоит вкладывать в спорт, но именно спорт является важной составляющей пропаганды и имиджа нашего государства.
Справка: Ольга Саладуха раньше успешно выступала в легкой атлетике, специализировалась в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка мира и многократная чемпионка Европы, на Олимпиаде-2012 в Лондоне принесла Украине бронзу в этой же дисциплине.
Напомним, осенью 2025 году на Всеукраинских соревнованиях по легкой атлетике произошло нерядовое событие. 13-летний украинский прыгун с шестом Матвей Строгалев сумел перепрыгнуть планку на высоте 4,00 м.