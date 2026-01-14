Никогда не празднуй раньше времени: спортсмен поплатился за незнание правил (видео)

Забавный момент произошел на Australian Open-2026

В среду, 14 января, в Мельбурне на Турнире Большого Шлема в Австралии состоялось несколько матчей 2-го отборочного раунда. В частности австриец Себастьян Офнер подарил болельщикам главный мем дня.

Что нужно знать

Офнер проиграл Басаваредди

Себастьян начал праздновать победу, выиграв 7 розыгрышей на тай-брейке

Австриец забыл, что на мейджорах действуют другие правила

Офнер проиграл американцу Нишешу Басаваредди, ведя на тай-брейке со счетом 7:1. Об этом сообщает "Телеграф".

При счете 6:4, 4:6, 6:6 (7:1) в свою пользу австриец победно вскинул руки и пошел пожимать руку судье и сопернику, однако рефери отправил Офнера обратно на корт. Себастьян действительно победил бы, если бы турнир был не уровня мейджора, где тай-брейк длится как минимум до 10 победных розыгрышей, а не семи.

В итоге обескураженный австриец проиграл партию и матч со счетом 11:13 и стал мемом, напомнив всем одно из главных правил в спорте: никогда не празднуй раньше времени.

Ранее сообщалось, что теннисист любитель победил топ-профессионалов и стал чемпионом выставочного турнира в Австралии. Это принесло ему мировую славу и гонорар в размере одного миллиона долларов.