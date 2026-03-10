"Оскар" з присмаком триколору? Чи є на цьогорічній премії російський слід

Українських фільмів у номінаціях немає

У ніч з 15 на 16 березня відбудеться 98-ма церемонія вручення премії "Оскар" у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. У 24 категоріях представлені стрічки, актори та кінематографісти, а ведучим другий рік поспіль стане комік Конан О'Браєн. Однак і цього разу не обійшлося без російського сліду.

І хоч серед основних акторських номінацій немає яскраво проросійських фігур чи відверто проросійських артистів, "Оскар" може отримати кінострічка російського режисера, а також фільм "Пан Ніхто проти Путіна".

Анімаційний шорт "Три сестри" від російського режисера Константина Бронзіта також увійшов до номінацій у категорії "Найкращий короткометражний анімаційний фільм". У фільмі розповідається про трьох сестер, які живуть на віддаленому острові і майже не спілкуються між собою. Їхнє життя одноманітне та замкнене, а поява стороннього чоловіка порушує звичний порядок і викликає сварки та непорозуміння.

Що відомо про режисера

Костянтин Бронзіт — один із найвідоміших російських аніматорів і тричі номінант на "Оскар". Він працює в анімації з 1990‑х і створив багато короткометражок. У 2006 році режисер отримав звання заслуженого діяча мистецтв Росії, а у 2012‑му — подяку від Міністерства культури РФ за внесок у розвиток анімаційного кіно.

У 2016 році йому присудили премію Президента Росії в галузі літератури та мистецтва за роботи для дітей і підлітків, яку він отримав особисто з рук Путіна під час церемонії в Кремлі.

Путін та Костянтин Бронзіт у 2016 році. Фото: Kremlin.ru

26 лютого 2022 року Бронзіт підписав відкритий лист разом із понад 370 іншими російськими режисерами, продюсерами і аніматорами, де засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, за даними Вікіпедії.

"Пан Ніхто проти Путіна"

Кінострічка номінується на "Оскар" у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм". Картина знята на основі реальних відео, які колишній педагог із російського Уралу знімав у одній зі шкіл Росії.

Стрічка показує, як у деяких навчальних закладах у Росії після початку повномасштабного вторгнення у 2022‑му почали з’являтися "патріотичні" заходи та елементи пропаганди.

Фільм вже отримав премію BAFTA 2026. Його створили російський колишній вчитель Павло Таланкін і американський режисер Девід Боренштейн. Таланкін знімав приховані матеріали про російську шкільну пропаганду, а Боренштейн відповідав за монтаж та режисуру стрічки.

Водночас до номінантів на "Оскар" не потрапили українські стрічки "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова та короткометражна анімація "Я померла в Ірпені" Анастасії Фалілеєвої. Ці фільми були лише у шортлисті.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому фільму "Пан Ніхто проти Путіна" потрібен "Оскар". Ми зібрали все про сюжет стрічки.