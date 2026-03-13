Гарний візерунок за кілька хвилин. Американка показала, як фарбує яйця незвичним способом (відео)
Цей лайфхак підійде навіть для дітей
Напередодні Великодня чимало господинь шукають дієві та прості лайфхаки, які допоможуть зробити підготовку до свята легшою. Особливо це стосується фарбування яєць.
В Instagram американка показала, як легко фарбує яйця в різні кольори, використовуючи піну для гоління. До слова, цей спосіб не тільки легкий, а й цікавий, тому ним можна ще й побавити дітей.
Для фарбування блогерка бере картонний лоток для яєць, вже зварені яйця, пінку для гоління та харчові фарбники. До слова, лоток можна взяти й пластиковий, але той, що не шкода. Спочатку у нього з обох боків, як показано на відео, слід налити піну, в неї накрапати кілька барвників та обережно перемішати. Мішати краще дерев'яною паличкою, яку не буде шкода викинути.
Не пропустіть: Великдень без кредитів: як в магазинах не залишити всю зарплату перед святом.
У цю суміш треба обережно помістити завчасно перемішані яйця та накрити кришкою, як показано на відео. Коробку з фарбниками слід потримати закритою до 10 хвилин, а потім обережно промити яйця. У результаті виходять яскраві крашанки з цікавим візерунком.
Нагадаємо, що українка показала, як фарбувати яйця в золотий колір та що для цього треба.
Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна вимити вікна перед Великоднем, не використовуючи сильної хімії.