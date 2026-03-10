Відомий кінокритик передбачила всіх переможців "Оскара" у 2026 році

Це буде 98-ма церемонія вручення нагород "Оскар"

У ніч із 15 на 16 березня у Лос-Анджелесі відбудеться церемонія нагородження кінопремії "Оскар 2026". На заході відзначать найкращі фільми та акторські досягнення.

Відомий кінокритик Емі Ніколсон передбачила, хто отримає престижну нагороду у кожній із номінацій. Вона пояснила, чому, на її думку, ці фільми та актори гідні перемоги.

Хто може отримати "Оскар 2026"

Кінокритик Емі Ніколсон вважає, що "Оскар" у номінації "Найкращий фільм" отримає кінострічка "Грішники". За її словами, у ньому є гострий сюжет та глибока історична драма, яка показує боротьбу за виживання в умовах расової нерівності.

У категорії "Найкращий режисер" може перемогти Пол Томас Андерсон за фільм "Одна битва за іншою". У цьому фільмі він майстерно поєднав жанр чорного комедійного бойовика з гострою політичною сатирою та вдало розкрив характери персонажів.

На думку критика, "Найкращою актрисою" стане Роуз Бірн за роль у фільмі "Я не залізна". Емі вважає, що вона змогла передати глядачам емоційний стан героїні та змусити їх співпереживати кожному її кроку.

"Оскар" у номінації "Кращий актор" може забрати додому Тімоті Шаламе за фільм "Марті Супрім. Геній комбінацій". Актор зміг майстерно перетворитися на ексцентричного персонажа та розкрити в ньому зрілий драматичний талант.

Тімоті Шаламе, Фото: Getty Images

У категорії "Найкращий актор другого плану", на думку Емі, переможе Стеллан Скарсгард за фільм "Сентиментальна цінність". Йому вдалося передати внутрішній конфлікт та складні стосунки персонажа з сім’єю та колегами, створивши глибокий та зворушливий образ.

"Найкращою актрисою другого плану" може стати Тейяна Тейлор за роль у фільмі "Одна битва за іншою". Кінокритик зазначила, що вона гідна нагороди за приголомшливу щирість і живі емоції, які зробили її роль найзворушливішою в кінострічці.

У номінації "Найкращий адаптований сценарій" кінопремію може отримати "Франкенштайн". Фільм представив свіжий погляд на класику, перетворив знайомий сюжет на актуальні роздуми про людяність.

За словами Ніколсон, перемогу в категорії "Найкращий оригінальний сценарій" здобуде фільм "Грішники". У ньому гострі соціальні теми майстерно вплетені в захоплюючий та непередбачуваний трилер.

"Найкращим анімаційним фільмом" може стати "Кейпоп-мисливці на демонів". Він гідний перемоги за унікальний візуальний стиль та поєднання музики з динамічним екшеном.

"Кейпоп-мисливці на демонів", Фото: Getty Images

Премію "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм", як вважає Емі, отримає кінострічка "Ідеальний сусід". Він гідний нагороди за побудовану напругу та здатність перетворити звичайне спостереження за людиною на глибоку психологічну драму.

У категорії "Кращий міжнародний фільм" нагороду може здобути "Сірат" — ця стрічка поєднує філософську глибину із захоплюючим сюжетом, спонукаючи глядача до роздумів.

