Тричі змінювали назву: де у Києві була вулиця Пітерська

2022 року вулиця отримала нове ім’я після голосування мешканців столиці

Довгі десятиліття у Києві розташовувалась вулиця Пітерська. Проте назва протрималася до 2022 року, в якому переглянули сотні топонімів та з карти міста зникли назви, пов’язані з російськими діячами, містами чи радянською символікою.

Сама вулиця з’явилася і була забудована у 1950-ті роки. Однак перша її назва — Нова. Потім у 1957 році отримала назву П’ятихатська. А вже 1958 року перейменована на Пітерську, на честь міста Санкт-Петербург.

Вулиця розташована в Солом’янському районі столиці України. Пролягає від Чоколівського бульвару до вулиці Джохара Дудаєва та вулиці Єреванської.

2022 року вулицю було перейменовано на Лондонську, на честь столиці Великобританії — Лондона. Як повідомляли у міській раді Києва, з метою зменшення культурологічного впливу країни-агресора на столичну топоніміку шляхом рейтингового електронного голосування у додатку "Київ Цифрової" було обрано нову назву цієї вулиці.

Вулиця Лондонська (колишня Пітерська). Фото: Вікіпедія

"Серед варіантів перейменування найбільша кількість, а саме 11 211 голосів, набрала пропозиція — вулиця Лондонська, яка запропонована на честь столиці Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії. Великобританія є одним із головних союзників України у війні проти Росії", — говорилося в повідомленні.

Лондонська вулиця у Києві. Фото: kiev.vgorode

У вересні 2022 року було заявлено, що за результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення про перейменування вулиці Пітерської на Лондонську.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка вулиця старого Києва довго носила сакральну назву.