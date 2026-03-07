Боротьба за "Оскар 2026": усі претенденти на премію у всіх номінаціях

Серед фаворитів — стрічки Раяна Куґлера та Пола Томаса Андерсона, а деякі очікувані імена залишилися поза переліком

Цьогоріч церемонія "Оскар" відбудеться в ніч з 15 на 16 березня у театрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі. За омріяні статуетки змагатимуться десятки стрічок, акторів і кінематографістів у 24 категоріях.

Найбільше номінацій в цьому році отримала стрічка "Грішники" режисера Раяна Куглера — 16, тоді як "Одна битва за іншою" Пола Томаса Андерсона має 13 номінацій. Наймолодшим актором, який був номінований на "Оскар" тричі, став Тімоті Шаламе з часів Марлона Брандо.

Одним із розчарувань для багатьох шанувальників стало те, що Пол Мескаль не отримав номінації "Найкращий актор другого плану". Його вважали одним із головних фаворитів за роль у фільмі "Гамнет".

Претенденти на "Оскар 2026"

У категорії "Найкращий фільм року" змагатимуться "Гамнет", "Франкенштайн", "Потяг у снах", "Грішники", "Буґонія", "Марті Супрім. Геній комбінацій", "F1", "Одна битва за іншою", "Таємний агент", "Сентиментальна цінність".

Трейлер фільму "Грішники"

На нагороду в категорії "Найкращий режисер чи режисерка року" претендують Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність"), Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою"), Раян Куґлер, ("Грішники"), Джош Сефді ("Марті Супрім. Геній комбінацій"), Хлоя Чжао ("Гамнет").

"Найкращим актором року" може стати Тімоті Шаламе ("Марті Супрім. Геній комбінацій"), Ітан Гоук ("Блакитний місяць"), Леонардо Ді Капріо, "Одна битва за іншою", Майкл Б. Джордан, ("Грішники"), Ваґнер Мора, ("Таємний агент").

Тімоті Шаламе. Фото: Getty Images

На "Найкращу акторку року" номінували Кейт Гадсон ("Пісня любові"), Роуз Бірн ("Я не залізна"), Джессі Баклі, ("Гамнет"), Емма Стоун ("Буґонія"), Ренате Рейнсве ("Сентиментальна цінність").

На "Найкращу акторку другого плану" номіновано Ель Фаннінґ ("Сентиментальна цінність"), Емі Медіґан ("Зброя"), Вунмі Мосаку ("Грішники"), Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою"), Інґа Ібсдоттер Ліллеаас ("Сентиментальна цінність").

Трйелер фільму "Сентиментальна цінність"

"Найкращий актор другого плану" — Джейкоб Елорді ("Франкенштайн"), Бенісіо Дель Торо ("Одна битва за іншою"), Шон Пенн ("Одна битва за іншою"), Делрой Ліндо ("Грішники"), Стеллан Скашґорд ("Сентиментальна цінність").

"Найкращий оригінальний сценарій" — "Блакитний місяць", "Це був просто нещасний випадок", "Марті Супрім. Геній комбінацій", "Сентиментальна цінність", "Грішники".

"Найкращий адаптований сценарій" — "Буґонія", "Франкенштайн", "Гамнет", "Одна битва за іншою", "Потяг у снах".

Трейлер фільму "Франкенштайн"

"Найкращий іноземний фільм" — "Таємний агент", "Це був просто нещасний випадок", "Сентиментальна цінність", "Сірат", "Голос Хінд Раджаб".

"Найкращий мультфільм" — "Арко", "Еліо", "Кейпоп-мисливиці на демонів", "Маленька Амелі, або Герой дощу", "Зоотрополіс 2".

Також серед категорій — "Найкраща операторська робота", "Найкращий монтаж", "Найкраща музика (саундтрек)", "Найкращі костюми", "Найкращий грим і зачіски", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкращий звук", "Найкращі візуальні ефекти". Церемонію нагородження проведе американський комік Конан О'Браєн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стрічка "Пан Ніхто проти Путіна" отримала важливу нагороду. Дізнайтеся, про що фільм і чому йому потрібен "Оскар".