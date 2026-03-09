Де і коли дивитись "Оскар 2026" з українським перекладом: графік трансляцій

В Україні можна буде переглянути церемонію нагородження онлайн і безкоштовно

Цієї неділі, 15 березня, у Лос-Анджелесі пройде церемонія нагородження Американської кіноакадемії "Оскар". Її можна буде подивитися в Україні з прямим перекладом та перекладом мовою жесту в прямому ефірі.

Транслюватиме кіноподію телеканал "Суспiльне Культура". Як повідомляється, прямий ефір в Україні пройде в ніч із 15 на 16 березня, його можна буде переглянути безкоштовно.

Вже відомо, що коментуватиме церемонію нагородження актор театру та кіно, театральний режисер Олексій Гнатковський. Він же стане ведучим передшоу. Синхронний переклад забезпечуватимуть Юрій Мазур та Людмила Дяченко, а за переклад на жестову мову відповідатимуть Анфіса Худашова та Лада Соколюк.

Графік безкоштовних трансляцій

23:00 — Передшоу Оскар 2026.

00:30 — Червона доріжка.

01:00 — Церемонія нагородження.

Прогнози букмекерів на Оскар 2026

До церемонії "Оскар 2026", яку заплановано на 15 березня, залишилося зовсім небагато часу. Букмекери та ринки передбачень вже сформували список явних фаворитів.

Найкращий фільм

"Одна битва за іншою" (One Battle After Another) — шанси оцінюються в 75-80%.

"Грішники" (Sinners) — близько 20-22%.

Найкраща чоловіча роль

Майкл Б. Джордан ("Грішники") — ймовірність перемоги близько 48%.

Тімоті Шаламе ("Марті Супрім") — йде впритул, шанси близько 45%.

Леонардо Ді Капріо ("Одна битва за іншою").

Найкраща жіноча роль

Джессі Баклі ("Гамнет") — абсолютна лідерка гонки, ймовірність перемоги оцінюється вище 90%.

Анджеліна Джолі ("Марія") — шанси близько 10%.

Анджеліна Джолі знялася у фільмі "Марія". Фото: Getty Images

Найкращі костюми

"Франкенштейн" — лідер за рахунок складної роботи над епохою та образами монстрів.

"Марія" — за відтворення гардеробу оперної діви Марії Каллас.

Найкращий адаптований сценарій

"Гамнет" (сценарій за однойменним бестселером Меггі О’Фаррелл).

"Франкенштейн" (нова інтерпретація класики Мері Шеллі).

Найкращий міжнародний фільм

"Сентиментальна цінність" (Sentimental Value, Норвегія) — режисер Йоакім Трієр.

"Все, що ми уявляємо як світло" (All We Imagine as Light, Індія).

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Орнелла Муті, яка обожнює Росію. Від секс-символу нічого не лишилося.