Починав з мемів і новин про Дніпро: як Лачен став популярним блогером і що про нього відомо (фото)

Блогер Ігор Лаченков, який публічно посварився з мером Дніпра Борисом Філатовим, є власником Telegram-каналу "Лачен пише". З початку війни він перетворив свій канал на платформу, за якою зараз стежать понад 1,5 мільйона людей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як Ігор Лаченков став популярним і з чого розпочинав свій шлях. Ми дізналися деякі факти.

Хто такий Ігор Лаченков і як став блогером

Ігор Лаченков — український блогер та інфлюенсер, якого багато хто знає як автора Telegram-каналу "Лачен пише". Його ім’я асоціюється з оперативними новинами про війну та волонтерськими зборами на підтримку ЗСУ.

Ігор Лаченков народився 14 червня 1999 року у Дніпрі. Батько Ігоря працює юристом, а мати – суддею. Навчався майбутній блогер у школі №23, після чого вступив до Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, де здобув ступінь бакалавра за спеціальністю "Юстиція та право". Пізніше він розпочав навчання у Харківському національному університеті ім. Каразіна на економічному напрямі, проте цей виш так і не закінчив.

Ігор Лаченков родом із Дніпра, Фото: lachen_tyt

Свої перші кроки в Telegram Лаченков почав робити у 2019 році. Тоді з’явився канал "ProDnipro", де публікувалися новини Дніпра для місцевої аудиторії. Пізніше він запустив гумористичний проєкт "Бро скинув мем", який швидко став популярним та зібрав близько 150 тисяч підписників.

Ігор Лаченков (ліворуч) розпочинав блогерство з мемів, Фото: lachen_tyt

Сам блогер розповідав, що вклав близько 1500 доларів у рекламу та активно просував контент через свої сторінки у Twitter та Instagram, де вже мав десятки тисяч фоловерів.

10 січня 2022 року з’явився канал "Лачен пише", який розвивався поступово, але після початку повномасштабної війни почав стрімко набирати аудиторію.

Лачен підтримує збори для ЗСУ, Фото: lachen_tyt

Перша аудиторія прийшла з мого Instagram, де я мав 70-80 тисяч підписників, через мій Twitter. У гумористичному каналі "Бро скинув мем" було 150,000 осіб, тому в "Лачен пише" у перші дні з’явилося десь 10,000 підписників Ігор Лаченков

Пізніше блогер почав активно закуповувати рекламу на інших ресурсах, і вже до 20 лютого 2022 на канал підписалося близько 50 тисяч осіб.

Широку популярність Лаченков отримав завдяки участі у великих волонтерських зборах. Влітку 2022 року разом із волонтером Сергій Притула він ініціював проєкт "Народний Байрактар". Українцям тоді за три доби вдалося зібрати близько 600 мільйонів гривень. У результаті компанія Baykar передала Україні безпілотники безкоштовно, а зібрані кошти направили на купівлю супутника для потреб ЗСУ.

Сергій Притула та Лачен, Фото: lachen_tyt

Пізніше було запущено інший проєкт під назвою "Ловець шахедів". За допомогою аудиторії каналу Лаченков зібрав близько 100 мільйонів гривень. Крім того, блогер регулярно бере участь і в інших зборах.

2022 року Лаченков потрапив до рейтингу Forbes Україна "30 до 30: обличчя майбутнього". У грудні того ж року його запросили до Європейського парламенту на церемонію вручення премії Сахарова українському народу.

Лаченков у Європейському парламенті, Фото: lachen_tyt

На початку 2023 року Ігор отримав медаль "За сприяння військовій розвідці" ІІ ступеня від ексглави української розвідки Кирила Буданова. У 2024 році журнал "Фокус" включив його до десятки найвпливовіших українців.

Лачен у 2023 році отримав медаль від Буданова, Фото: lachen_tyt

Зараз Ігор Лаченков є радником "Офісу простих рішень", а також розвиває власний мер Ne Lachen. За його Telegram-каналом стежать понад 1,5 мільйона людей, а за сторінкою в Instagram — майже 700 тисяч.

