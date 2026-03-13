Для Філатова та Лачена вибрали ідеальне місце для "стрілки": жарт із мережі (фото)

Українці вже почали клепати меми

Мер Дніпра Філатов та блогер і волонтер Ігор Лаченков (Лачен) продовжують публічну суперечку. Перший пропонує зустріч у Дніпрі, а другий у Києві. В мережі запропонували нейтральний варіант для їхнього "рандеву".

Жартівливу ідею подав у Threads засновник та власник мережі Telegram-каналів "Труха" Максим Лавриненко. Він запропонував Філатову та Лаченкову зустрітися у кафе-кондитерську Namelaka (Намелака).

Відкриття нового закладу Namelaka викликало ажіотаж

Нещодавно мережа відкрила новий заклад в центрі столиці. Це викликало фурор — щоб потрапити до кондитерської, люди чекали в черзі по 2,5 години. Ті, хто відстояв чергу та побував у кафе, писали, що це було варте очікування.

В мережі ж розгорілися суперечки про відкриття нового закладу Namelaka. Найбільше критики викликав дизайн. Він дуже контрастує з багатоповерхівкою, збудованою у 1969 році, де відкрили кафе.

Черга у Namelaka

В інтер'єрі використано п’ять видів натурального рожевого мармуру без імітації чи фарбування. Атмосферу також доповнює бібліотека українських казок та рожевий рояль.

Інтер'єр кафе виконаний в рожевих тонах

Як в мережі реагують на пропозицію провести зустріч Філатова з Лаченом у Намелаці

Користувачі іронізують, що поки опоненти відстоять чергу — встигнуть помиритися. Також жартома пропонують взяти в оренду ринг, влаштувати бій — молодість проти досвіду та продавати квитки за донат. Один з коментаторів зазначає, що Філатову та Лачену варто було б "зустрітися у психіатра".

Поки три години в черзі постоять — вже подружаться

У психіатра їм би зустрітися

Нейтральна – це десь в Полтаві в галушечній

Я пропоную взяти в оренду ринг. Молодість проти досвіду. І продавати квитки за донат

Крім того, ситуація вже породила меми. Зібрали найяскравіші з них.

Чому чубляться Філатов та Лаченков

Обидва учасники суперечки не добирають слів і перейшли усі межі. Лаченков та Філатов з Дніпра, тому, можливо, знають один про одного трохи більше.

Це не перша сварка між ними, але нового поштовху вона отримала після інтерв'ю Філатова "УП". В ньому він критично висловився в бік Лачена, той відповів у Telegram. Далі почалася огидна публічна перепалка — з образами, матюками, намаганнями принизити опонента.

Після кількох взаємних "кидань" публікаціями Філатов запропонував Лаченкову зустрітися у Дніпрі. Він запросив його до себе у кабінет 16 березня. Блогер заявив, що готовий зустрітися, але у Києві.

Філатов відповів, що буде чекати блогера в Дніпрі. Лачен заявив, що зустріч має відбутися у Києві, при чому вже 13 березня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Лачен став популярним блогером і що про нього відомо. Він починав з мемів і новин про Дніпро.