Про весняний наступ Росії та нестачу ракет для ППО. Що сказав Зеленський у новому інтерв'ю

Президент висловився щодо актуальних питань

В Україні можуть виникнути проблеми з ракетами для ППО через бойові дії на Близькому Сході. Росія ж спробує піти у весняний наступ.

Що треба знати:

Переговорний процес застряг на питанні територій

Україна не погодиться вивести війська з Донбасу

Зеленський ще не визначився, чи буде він балотуватися, але вибори можуть бути лише після війни

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Serra. "Телеграф" зібрав головні заяви Зеленського.

Про загрозу нестачі ракет для ППО

Американцям та їхнім союзникам на Близькому Сході вони можуть знадобитися для самозахисту, наприклад, протиракети Patriot. Ми використовуємо програму PURL для закупівлі американської зброї за європейські кошти: можливо, американцям вона знадобиться, як минулого року, — сказав президент

Про оцінку дій США в Ірані

Я вважаю, що атака на іранські військові цілі була гарним рішенням. Іранці виробляють багато зброї для Росії, особливо безпілотники та ракети, хоча я не думаю, що вони більше зможуть це робити, і, можливо, росіяни озброять їх своєю чергою, — заявив Зеленський

Про гарантії безпеки для України з боку США

США готові підписати гарантії безпеки для України лише в контексті угоди з росіянами, наголосив Зеленський. За його словами, він не згоден з цим пунктом, але така реальність.

У нас також є готовий протокол з європейцями, але він також непідписаний. Є угоди про нашу реконструкцію, але вони можуть розпочатися лише після миру Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Про переговори

За словами президента, переговорний процес застряг на 20-пунктному плані та на питанні територій. США говорять про обмін територіями, а росіяни хочуть, щоб Україна вивела війська з Донбасу.

Обмін не в наших інтересах, і Москві потрібно багато сил, щоб контролювати райони, які ми залишатимемо: вони знають, що ми хотіли б повернути те, що вони у нас забрали. Чому ми повинні обмінювати свою територію на щось інше, що є частиною нашої Батьківщини? — сказав президент

Про Донбас

Я ніколи не залишу Донбас і 200 тисяч українців, які там живуть, сказав Зеленський.

Чому я маю це робити? Тому що Путін нав'язує це як умову миру? І чи одразу він висуватиме нові вимоги? Ні, я цього не потерплю, — наголосив він

Глава держави додав, що саме на Донбасі розташовано найкращі українські оборонні опорні пункти. Якщо ми виведемо війська, росіяни матимуть повну свободу дій у напрямку центру країни, наголосив Зеленський.

Про кількість російських військ на території України

За словами Зеленського, зараз російська армія вже не зростає, адже втрати дорівнюють новим солдатам.

Вони (росіяни, — ред.) втрачають багато людей, до 35 000 на місяць. Це гігантська цифра … Вони знерухомлені, близькі до кризи. Серйозні переговори розпочнуться, коли його армія почне скорочуватися, Володимир Зеленський

Про весняний наступ Росії

Росіяни спробують піти у весняний наступ, але я думаю, що вони знову програють, сказав Зеленський. Так само, як глава Росії Володимир Путін програв свій зимовий наступ, додав він.

Він атакував електростанції в лютий мороз, він хотів нас розділити, він намагався налаштувати цивільне населення проти армії, щоб змусити її припинити бойові дії. Але він зазнав невдачі, — сказав президент

Зеленський додав, що Україна також має проблеми, зокрема з чисельністю особового складу. Саме тому треба якнайшвидше укласти мирну угоду

Про вибори

Вибори відбудуться лише після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню. Зеленський сказав, що поки не визначився, чи буде балотуватися.

Я зовсім не впевнений, що балотуватимуся; подивлюся, чого хочуть українці, — сказав президент

Як повідомляв "Телеграф", Зеленський попередив, що Росія готує нові удари. Під прицілом тепер буде не енергетика.