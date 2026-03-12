Чи справді гречка злетіла у ціні у супермаркетах: де вона дешевша, а де найдорожча (інфографіка)

Ми порівняли вартість крупи у п’яти найбільших мережах

Гречана крупа залишається одним із головних продуктів у кошику українців. Ціна на цей продукт росте чи не щомісяця.

"Телеграф" проаналізував пропозиції найбільших торговельних мереж — "Varus", "Сільпо", "Novus", "АТБ" та "Фора". Ми з’ясували, де зараз найвигідніше купувати крупу.

Гречана крупа у супермаркетах продовжує дорожчати. Вартість одного кілограма продукту впевнено наближається до позначки у 70 грн, а фасування по 1 кг стає дефіцитним.

Скільки коштувала гречка у березні 2025

За даними моніторингу, середня ціна на гречану крупу в Україні станом на березень 2026 року становить 51,75 грн.

Вартість гречки у 2026

Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, спостерігається суттєве зростання вартості: у березні 2025 року середня ціна гречки коливалася в межах 34,24–35,88 грн. Таким чином, за рік популярна крупа додала в ціні понад 45%.

Скільки коштувала гречка у 2025

Скільки коштує гречана крупа у "Varus"

В асортименті представлено багато видів крупи: від власної марки до органічної продукції. У цій мережі магазинів до списку увійшло 17 товарів.

"Ситий Пан" (ядриця) — 69,90 грн за 1 кг.

"Varto" (ядриця швидкого приготування) — 71,90 грн за 1 кг.

"Сквирянка" (ядриця) — 75,90 грн за 800 г.

"Сквирянка" (органічна) — 101,90 грн за 800 г.

"Sacramento" (ядриця швидкого приготування) — 119,90 грн за 800 г.

"Екород" (органічна пропарена) — 65,90 грн за 400 г.

"Varto" (ядриця в пакетиках, 4х100 г) — 33,90 грн за 400 г.

"Сто пудів" (ядриця) — 38,90 грн за 400 г.

"Хуторок Панський" (ядриця непропарена) — 42,90 грн за 450 г.

"Вигода" (проділ) — 42,90 грн за 900 г.

"Екород" (зелена органічна) — 69,90 грн за 400 г.

"Хуторок" (ядриця) — 52,90 грн за 800 г.

"Art Foods" (ядриця) — 67,90 грн за 800 г.

"Сквирянка" (швидкого приготування) — 85,90 грн за 800 г.

"Вигода" (ядриця) — 47,60 грн за 900 г.

"Козацький Стандарт" (ядриця) — 65,90 грн за 900 г.

"Art Foods" (каша гречана з грибами) — 51,90 грн за 400 г.

Гречка у магазині "Varus"

Ціни на гречку у "Сільпо"

Мережа має широкий вибір преміальних марок та продукції власного імпорту. У магазині "Сільпо" є варіанти з 21 позицій.

"Повна Чаша" (ядриця) — 39,99 грн за 1 кг.

"Сквирянка" (органічна) — 134,00 грн за 800 г.

"Сквирянка" (непропарена) — 70,49 грн за 800 г.

"Сквирянка" (безглютенова) — 77,99 грн за 800 г.

"Sacramento" (зелена непропарена) — 144,00 грн за 1 кг.

"Sacramento" (ядриця) — 124,00 грн за 800 г.

"Хуторок" (ядриця) — 61,49 грн за 800 г.

"Ситий Двір" (ядриця) — 36,99 грн за 1 кг.

"Ситий Двір" (ядриця) — 69,99 грн за 800 г.

"Премія" (ядриця) — 48,99 грн за 1 кг.

"Премія" (проділ) — 54,99 грн за 1 кг.

"Премія" (ядриця швидкорозварювана) — 32,49 грн за 400 г.

"Хатнинка" (ядриця) — 55,99 грн за 800 г.

"Селяночка" (ядриця) — 45,99 грн за 900 г.

"Екород" (органічна) — 64,99 грн за 400 г.

"Екород" (пропарена органічна) — 54,99 грн за 400 г.

"Art Foods" (ядриця непропарена) — 65,49 грн за 0,8 кг.

"Greco" — 127,00 грн за 800 г.

"Holm's" (з овочами) — 52,99 грн за 400 г.

"Best Alternativa" — 48,99 грн за 500 г.

"Rete" (несмажена) — 118,00 грн за 1 кг.

Яка вартість гречаної крупи "Novus"

У магазинах "Novus" ціни на соціальні позиції є одними з найнижчих. У цій мережі магазину вибору трохи менше.

"Marka Promo" (ядриця) — 49,99 грн за 1 кг.

"Marka Promo" (проділ) — 35,49 грн за 800 г.

"Novus" (в пакетиках, 5х800 г) — 40,99 грн за 400 г.

"Хуторок Панський" (ядриця непропарена) — 41,99 грн за 450 г.

"Хуторок" (ядриця) — 53,99 грн за 800 г.

"Екород" (ядриця) — 64,99 грн за 900 г.

"Екород" (пропарена органічна) — 67,99 грн за 400 г.

"Екород" (зелена органічна) — 71,49 грн за 400 г.

"Сквирянка" (пропарена органічна) — 114,00 грн за 800 г.

"Сквирянка" (ядриця) — 83,52 грн за 800 г.

"Сквирянка" (безглютенова) — 96,99 грн за 800 г.

"Trapeza" (в пакетиках, 5х80 г) — 59,99 грн за 400 г.

Ціна гречки у "Новусі"

Що пропонує "АТБ"

Мережа фокусується на власних торгових марках. У порівнянні з усіма мережами, "АТБ" має найманше товарів.

"Розумний вибір" (ядриця) — 50,90 грн за 1 кг.

"Своя лінія" (ядриця відбірна в пакетиках, 4х125 г) — 45,9 грн за 500 г.

"Своя лінія" (ядриця непропарена) — 65,9 грн за 0,9 кг.

"Attuale" (ядриця смажена) — 77,70 грн за 1 кг.

Вартість гречки в "АТБ"

Вартість гречки у магазині "Фора"

Вибір крупи у "Форі" представлений як базовими, так і дорожчими позиціями. Ось список:

"Зірковий вибір" (ядриця) — 49,90 грн за 1 кг.

"Рідні традиції" (ядриця) — 67,90 грн за 1 кг.

"Favore" (швидкорозварювана) — 71,50 грн за 1 кг.

"Favore" (в пакетиках, 5х80 г) — 43,50 грн за 400 г.

"Хуторок" (ядриця) — 61,90 грн за 800 г.

"Хуторок Панський" (ядриця непропарена) — 52,60 грн за 450 г.

"Хуторок Панський" (ядриця) — 54,50 грн за 400 г.

"Galeks Agro" (зелена непропарена) — 65,80 грн за 400 г.

"Galeks Agro" (ядриця швидкорозварювана) — 86,40 грн за 800 г.

"Сквирянка" (непропарена) — 124,00 грн за 800 г.

"Сквирянка" (безглютенова) — 77,90 грн за 800 г.

Ціна на гречку у "Форі"

Де дешевше

Найбільш вигідною покупкою за регулярною ціною за 1 кг ядриці є пропозиції в "Сільпо" (марка "Повна Чаша" — 39,99 грн) та "Novus" (марка "Marka Promo" — 49,99 грн). В "АТБ" та "Форі" ціна на базову гречку тримається на рівні 50-51 грн.

Найвищою ціна на стандартний кілограм залишається у "Varus", проте за рахунок фасувань по 900 г (марка "Вигода") можна знайти варіант, конкурентний за ціною з іншими мережами.

Що відомо про подорожчання гречки

Варто нагадати, що ситуація з цінами на гречку в Україні протягом останніх років була нестабільною. У 2022 році на тлі повномасштабного вторгнення та ажіотажного попиту вартість крупи в супермаркетах Києва била рекорди, перевищуючи позначку в 90-100 гривень за кілограм.

Про це

Проте вже у 2023-2024 роках ціни різко пішли вниз завдяки великим площам посівів та надлишку врожаю. У березні 2025 року середньомісячна ціна гречки була на мінімальних рівнях — близько 34,24–35,88 грн/кг. Це призвело до того, що аграрії почали скорочувати посіви через низьку прибутковість культури.

Нинішній стрибок цін експерти пояснюють декількома факторами:

Дефіцит виробництва: цього року площі під гречку в Україні скоротилися майже вдвічі порівняно з 2022 роком — до 58 тис. га , що є одним із найнижчих показників за останні 25 років.

цього року площі під гречку в Україні скоротилися майже вдвічі порівняно з 2022 роком — до , що є одним із найнижчих показників за останні 25 років. Залежність від імпорту: через нестачу власного врожаю на ринок може почати активно заходити крупа з РФ (зокрема через Казахстан), що прямо впливає на ціноутворення.

через нестачу власного врожаю на ринок може почати активно заходити крупа з РФ (зокрема через Казахстан), що прямо впливає на ціноутворення. Витрати на енергоресурси: попри те, що основну частку в ціні складає вартість сировини, подорожчання електроенергії та палива додає ще близько 10% до фінального цінника на полиці.

За прогнозами фахівців, якщо тенденція збережеться, роздрібна ціна на гречку до кінця сезону може стабілізуватися в діапазоні 80-90 гривень за кілограм.

