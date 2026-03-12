Українцям готують нові виплати: Зеленський назвав суми

Президент анонсував грошову доплату та компенсацію витрат на пальне

В Україні уряд готує декілька програм фінансової підтримки для населення. Виплати зможуть отримати щонайменше 13 мільйонів українців.

Що потрібно знати:

Над ініціативами працюють Кабмін та профільні відомства за дорученням глави держави

Додаткове нарахування заплановано на квітень для людей із низькими доходами

Передбачено механізм повернення частини витрат на дизель, бензин та автогаз через систему кешбеку

Відповідні доручення були надані прем’єр-міністру Юлії Свириденко, першому віце-прем’єру Денису Шмигалю та профільним міністрам. Про це 12 березня у своєму Telegram-каналі повідомляє президент України Володимир Зеленський.

За його словами, планується, що додаткову виплату у розмірі 1500 гривень отримають щонайменше 13 мільйонів українців. Міністерство соціальної політики має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для пенсіонерів та громадян, які отримують соціальну допомогу.

Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна зазначив він.

Крім того, Міністерствам економіки та енергетики доручено розробити окрему програму для громадян, які відчувають тиск через нестабільність паливного ринку. Вона пов’язана із ситуацією навколо Ірану та скороченням постачання нафти на світовий ринок.

Програма стосуватиметься споживачів дизельного палива, бензину та автомобільного газу. Передбачається, що частину витрат на пальне компенсуватимуть через систему кешбеку.

Програма ставитиметься до споживачів дизеля, бензину та автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на паливо. Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати подробиці програм підтримки та подати їх суспільству пояснив президент.

