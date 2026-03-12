Кінець війни, шантаж Угорщини та допомога Близькому Сходу. Головні заяви Зеленського з нового інтерв’ю

Вступ в НАТО — одна з найсильніших гарантій безпеки

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Росії може загрожувати безпеці. Україна продовжує прагнути миру, але голова Кремля Володимир Путін ще не хоче по-справжньому покласти край війні.

Про це Зеленський заявив під час інтерв'ю Politico. У розмові він також торкнувся теми допомоги Києва на Близькому Сході.

Головні заяви президента:

Україна має обмежену кількість ракет Patriot для ППО. Обсяг ракет PAC-2 і PAC-3 для ППО значно менший, ніж той, який отримав Близький Схід.

Я знаю, що багато хто не погодиться зі мною, але я думаю, що так. Ця війна — війна Путіна, і все залежить від його волі . Ніякої дружби — він убивця. Він намагався окупувати нас і вбив багато людей. Ми відповіли — і він втратив багато військових. Таке ставлення цілком зрозуміле. Але нам потрібен мир. Мир — це не питання емоцій. Ненависть — це про емоції.

Про ймовірність віддати РФ схід України: Я не в тому становищі, щоб думати про те, як знайти компроміс і що буде прийнятно для всіх навколо мене. Я президент, і я маю захищати конституцію, незалежність моєї країни та мого народу. Всі мої дії базуються на цих принципах. Це для мене дуже очевидно.

Україна йшла на великі компроміси, але РФ цього замало. Ми стоїмо там, де стоїмо, і вони [росіяни] не деокупують територію, яку вони окупували. Хіба це не компроміс? Я вважаю, це дуже великий компроміс. Не забувайте про таку величезну кількість втрат.

Мир із Путіним потрібен Україні незалежно від особистої неприязні.

Вступ до НАТО лишається найсильнішою гарантією безпеки для України.

Орбан блокує підтримку України на кшталт дій РФ, але не застосовує військової сили. З самого початку цієї війни Угорщина чітко заявила, що не буде підтримувати Україну, тому що у неї є справжні друзі в Росії.

Через Фіцо я запрошував Орбана на зустріч в Україні: той погодився, а потім перестав виходити на контакт.

Вимоги Угорщини та Словаччини щодо відновлення транзиту російської нафти через Україну — шантаж . Якщо це шантаж, і якщо Європейський Союз не матиме жодної реакції на угорські заяви, тоді Україна оновить свою позицію.

Вступ України до ЄС можливий після 2027 року.

Конфлікт на Близькому Сході частково відволікає світ від війни Росії проти України.

Україна ділиться з США та країнами Близького Сходу досвідом у ППО та боротьбі з дронами. Йдеться не про наступальні дії чи залучення іноземних солдатів, а про оборонні лінії та захист повітряного простору.

