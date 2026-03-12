Кінець війни, шантаж Угорщини та допомога Близькому Сходу. Головні заяви Зеленського з нового інтерв’ю
Вступ в НАТО — одна з найсильніших гарантій безпеки
Український лідер Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Росії може загрожувати безпеці. Україна продовжує прагнути миру, але голова Кремля Володимир Путін ще не хоче по-справжньому покласти край війні.
Про це Зеленський заявив під час інтерв'ю Politico. У розмові він також торкнувся теми допомоги Києва на Близькому Сході.
Головні заяви президента:
- Україна має обмежену кількість ракет Patriot для ППО. Обсяг ракет PAC-2 і PAC-3 для ППО значно менший, ніж той, який отримав Близький Схід.
- Я знаю, що багато хто не погодиться зі мною, але я думаю, що так. Ця війна — війна Путіна, і все залежить від його волі. Ніякої дружби — він убивця. Він намагався окупувати нас і вбив багато людей. Ми відповіли — і він втратив багато військових. Таке ставлення цілком зрозуміле. Але нам потрібен мир. Мир — це не питання емоцій. Ненависть — це про емоції.
- Про ймовірність віддати РФ схід України: Я не в тому становищі, щоб думати про те, як знайти компроміс і що буде прийнятно для всіх навколо мене. Я президент, і я маю захищати конституцію, незалежність моєї країни та мого народу. Всі мої дії базуються на цих принципах. Це для мене дуже очевидно.
- Україна йшла на великі компроміси, але РФ цього замало. Ми стоїмо там, де стоїмо, і вони [росіяни] не деокупують територію, яку вони окупували. Хіба це не компроміс? Я вважаю, це дуже великий компроміс. Не забувайте про таку величезну кількість втрат.
- Мир із Путіним потрібен Україні незалежно від особистої неприязні.
- Вступ до НАТО лишається найсильнішою гарантією безпеки для України.
- Орбан блокує підтримку України на кшталт дій РФ, але не застосовує військової сили. З самого початку цієї війни Угорщина чітко заявила, що не буде підтримувати Україну, тому що у неї є справжні друзі в Росії.
- Через Фіцо я запрошував Орбана на зустріч в Україні: той погодився, а потім перестав виходити на контакт.
- Вимоги Угорщини та Словаччини щодо відновлення транзиту російської нафти через Україну — шантаж. Якщо це шантаж, і якщо Європейський Союз не матиме жодної реакції на угорські заяви, тоді Україна оновить свою позицію.
- Вступ України до ЄС можливий після 2027 року.
- Конфлікт на Близькому Сході частково відволікає світ від війни Росії проти України.
- Україна ділиться з США та країнами Близького Сходу досвідом у ППО та боротьбі з дронами. Йдеться не про наступальні дії чи залучення іноземних солдатів, а про оборонні лінії та захист повітряного простору.
