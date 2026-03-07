Коли відбудеться церемонія "Оскар 2026" і де українці зможуть подивитися трансляцію

Церемонія відзначить найкращі фільми та творчі досягнення

У Лос-Анджелесі активно готуються до найважливішої та головної події Голлівуду — 98-ї церемонії вручення кінопремії "Оскар". Захід відбудеться у ніч із 15 на 16 березня, і мільйони глядачів зможуть подивитися його у прямому ефірі. Трансляція також буде доступна в Україні.

"Телеграф" вирішив дізнатися детальніше про церемонію та нагадати, де українці зможуть переглянути трансляцію "Оскара". На заході відзначать найкращі фільми та творчі досягнення.

Коли та де дивитись церемонію "Оскара" в Україні

Церемонія нагородження традиційно пройде у театрі "Долбі", який розташований у центрі Ovation Hollywood у Лос-Анджелесі. Нагороду вручать найкращим фільмам та діячам кіно більш ніж у 20 категоріях, а переможців визначать члени Американської академії кінематографічних мистецтв та наук шляхом голосування.

Коли складається премія "Оскар 2026", Фото: Getty Images

Премія "Оскар" розпочнеться у неділю, 15 березня, о 16:00 за місцевим часом. Через перехід США на літній час на початку березня церемонію в Україні можна буде подивитися на годину раніше. Передшоу "Оскара" стартує о 23:00 за Київським часом, трансляція Червоної доріжки розпочнеться о 00:30, а сама церемонія нагородження – о 01:00.

Де в Україні дивитись "Оскар 2026", Фото: Getty Images

Українці зможуть переглянути захід безплатно у прямому ефірі телеканалу "Суспільне Культура"з професійним перекладом українською мовою, а також перекладом жестовою мовою. Трансляцію коментуватиме актор театру та кіно Олексій Гнатковський.

Відмітимо, що офіційна трансляція "Оскара" на YouTube з’явиться тільки з 2029 року, коли платформа отримає глобальні права на показ церемонії.

