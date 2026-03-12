Україна витримала, а Бєлгород - ні. Чому менше відключають світло та що буде влітку

Названо місяці, коли можуть повернутись жорсткі обмеження

Незважаючи на те, що в Україні суттєво поліпшуються графіки відключень, розслаблятися не варто – відключення обов’язково повернуться влітку, заявляють експерти. Більше того, ситуація зі світлом у Києві та регіонах відрізняється. Зараз ми знаходимося в чи не найкомфортнішому періоді року, але на що чекати далі? І чому не справдилися прогнози щодо довгих термінів відновлення енергетики?

Що треба знати:

Влітку АЕС підуть на плановий ремонт, тому їхня потужність знизиться

В Україні є регіони, де ситуація зі світлом стала гіршою

Підготовка до наступної зими має включати покращення ППО та будівництво багаторівневого захисту енергооб'єктів

Що з графіками зараз і які прогнози по світлу на літо

Як зазначив "Телеграфу" енергетичний експерт Олександр Харченко, наразі ситуація зі світлом дійсно стала краще, ніж у лютому. Однак на це є кілька причин.

Чому зараз відключення не такі глобальні?

— Насправді відключень вистачає. Це треба констатувати, але, безумовно, ситуація з потеплінням сильно покращується. Зменшується споживання з одного боку і суттєво покращується ситуація з генерацією з іншого. Зараз добре працює сонячна генерація, запрацювала гідрогенерація, і це все разом дає відповідні результати.

Олександр Харченко

Тому, по суті, сьогодні ми знаходимось в ледь не найкомфортнішому періоді року, коли вдень +10… +20 градусів. Через що споживання знижується.

Поліпшення графіків прогнозували на квітень, чому стало краще вже у березні?

— Тут розрахунок йшов на те, що ось ці +10.. +15 градусів будуть у квітні, але погода вже зараз досить тепла. Це й посприяло таким позитивним змінам. Але наскільки сталою може бути ситуація, коли світло буде цілодобово, сказати важко. Зараз більш-менш прийнятні відключення.

"Ба більше, не сприймайте Київ як повністю картину по країні. Наразі різна ситуація в різних в різних регіонах. Є досить велика кількість регіонів, де ситуація складніша, але все ж краще, ніж вона була в лютому. До прикладу, прифронтова зона, де аварійні відключення регулярні", — пояснює Харченко.

Певну роль тут відіграла ППО. На думку експерта, якби Україна 2-3 місяці прожила без ударів, то змогла б перейти до мінімальних обмежень.

Водночас Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, розповів "Телеграфу", що поліпшення графіків відключень має дві причини.

"Перша причина полягає в тому, що збільшили можливість до купівлі електроенергії за кордоном. Ми зараз можемо вже брати 2,4 ГВт. Друга причина — прогнози про квітень-травень робили експерти, які не мали власних сонячних панелей. А вже багато громад починають користуватися сонячними електростанціями", — пояснює експерт.

Андрій Закревський

Як відключень стало менше: справа в генерації чи ні?

— Погода вплинула й на генеративні потужності. На повну працюють сонячні станції, гідроелектростанції. Є певна кількість батарейних комплексів, які теж ситуацію трішечки покращують. Все це разом полегшує крок за кроком загальну картину, каже Харченко.

Закревський наголошує, що наразі суттєво почали працювати сонячні панелі, тому вдень відключень майже немає. Така тенденція зберігатиметься й далі.

Чому Україна вистояла, а в Бєлгороді — блекаути?

— Блекаути в Росії — це їхні проблеми, а не наші. Наша ППО виявилась кращою за їхню, можливо наші енергетики виявилися кращими за їхніх. В принципі в України дійсно більше досвіду, ніж в інших країн щодо захисту об'єктів, відновлення тощо, пояснює Олександр Харченко.

Працівники ДТЕК. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

У нас не все ідеально, але є налагоджена система міжнародної взаємодії для того, щоб отримувати необхідні обладнання і запасні частини. Хотілося б кращого, більшого, але ми маємо певні ресурси такого плану. У Росії такого немає, тому хай відчують наслідки агресії на собі ж. Кремлю абсолютно все одно, що якась там Бєлгородщина чи Брянщина, чи Курщина буде без електрики.

Схожу думку висловив й Закревський. За його словами, українці не чекають відмашки від влади чи якихось команд, вони працюють самі злагоджено. Це добре демонструють енергетики.

Чому в Києві з'явились відключення подачі води після атаки?

— Дуже невдале потрапляння. Відключилася частина обладнання, яке необхідне, щоб здійснювати це постачання води. Криза в енергетиці в Україні є, але ми на шляху виходу з неї. Для цього нам потрібно мінімум п'ять-шість місяців, — Харченко.

Удар по енергетиці України. Фото: відкриті джерела

Закревський, своєю чергою додає, що ситуація з водою після атаки в Києві цілком логічна. Адже вона важлива не тільки для населення, а й для аграріїв, промисловості та військових.

Чи повернуться графіки відключень влітку?

— Варіанту скасувати ремонти блоків АЕС немає, це святе. Тому влітку поступово усі атомні станції входитимуть у планові ремонтні роботи. Наразі в Україні функціонує три АЕС, на кожній з них є відповідна кількість реакторів. Їхні ремонти — досить складна робота. Адже подекуди треба завантажити чи вивантажити частину палива. Десь провести капітальні роботи.

"Взагалі ремонт одного реактора може тривати від шести-восьми тижнів до 12-14. Це розкидано по міжопалювальному сезону. По суті реактори ремонтуватимуть по черзі. Графіки в цей період дійсно можуть повернутись, особливо в липні-серпні. Адже, коли АЕС на ремонті, вона має деякі обмеження з генерації, тобто закривати дефіцит буде важче", — каже Харченко.

Лише, якщо будуть інтенсивні атаки та пошкодять більшість електромережі, можуть повернутись відключення 18-20 годин, як взимку. Але, я думаю, такого не буде.

Як Україна може захистити енергетику та що треба робити вже зараз

У коментарі "Телеграфу" Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці, військовий, розповів, що основною метою РФ під час зимових атак — було схилити Україну за столом переговорів на вигідний Кремлю бік. Ця тактика не спрацювала.

— Попри значний тиск і надскладні умови з якими стикнулися українці, енергосистема встояла. Це стало можливим завдяки героїчній роботі енергетиків та ППО. Обороняючись від повітряних атак, Україна завдавала й удари у відповідь. Під прицілом опинився Бєлгород, в якому сотні тисяч мешканців залишались без світла тепла та води. Такі ракетні атаки продовжуються і в березні, та не дають ворогу відновитись повністю.

Удар по енергетиці України. Фото: відкриті джерела

В контексті підготовки до наступного зимового періоду, Україні необхідно посилити захист ключових об’єктів. Йдеться саме про багаторівневу систему: ППО та фізичний захист. Перший пункт мав місце й торік, але не був реалізований повною мірою.

Бетонні укриття можуть ефективно захистити не тільки від влучання дронів, а й від прямого влучання ракети. Але все ще є вразливими перед балістичним та гіперзвуковими аеробалістичним ракетами противника.

Посилення ППО — успішність протидії дронам, яка вже складає понад 80%. Але Україна потребує додаткових пакетів протиракетних установок від партнерів. Існують також проєкти розробки вітчизняних антибалістичних комплексів та ракет до них.

Раніше "Телеграф" розповідав, за яких умов повернуться графіки відключень.