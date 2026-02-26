Великий піст, Благовіщення та батьківські суботи: церковний календар на березень 2026
У березні у віруючих буде кілька важливих дат
Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дати всіх релігійних свят змінилися. Великдень цього року буде 12 квітня, зараз триває Великий піст – його дати: з 23 лютого до 11 квітня.
"Телеграф" підготував церковний календар на березень 2026 року, у якому є всі важливі дати та свята.
У березні у православних та греко-католиків буде чотири батьківські суботи. Також цього місяця відзначається велике свято Благовіщення Пресвятої Богородиці та Собор архангела Гавриїла.
Церковний календар на березень 2026
- 7 березня — Батьківська субота другого тижня посту
- 14 березня — Батьківська субота третього тижня посту
- 21 березня — Батьківська субота четвертого тижня посту
- 25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці
- 26 березня — Собор архангела Гавриїла
