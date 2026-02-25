Військові ТЦК мають предʼявити документи під час мобілізації: на що звертати увагу

Проведення мобілізаційних заходів врегульоване двома Законами України

На українських вулицях часто виникають суперечки через документи, які повинні мати військовослужбовці ТЦК та СП під час мобізаційних заходів. Процедура перевірки військово-облікових документів чітко прописана в українському законодавстві.

Представник ТЦК при перевірці військово-облікового документа (ВОД) повинен пред’явити посвідчення уповноваженої вручати повістки особи, разом з паспортом, військовим квитком чи посвідченням офіцера. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розказав начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Що треба знати:

Правила перевірки військово-облікових документів визначаються двома Законами України

Військовослужбовці ТЦК та СП не можуть не показати документи на вимогу громадянина

Перевіряти ВОД громадян можуть виключно "уповноважені особи"

Що передбачає законодавство України

"Перевірка військово-облікових документів передбачена двома Законами України. Перший – "Про правовий режим воєнного стану". Ним визначено, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи та надавати їх для перевірки уповноваженим представникам ТЦК та СП або поліцейським. Другий – "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Буквально те ж саме, слово в слово, там це визначено. Процедура, як повинна відбуватися перевірка документів, прописана в постанові Кабміну №560. Чому я спершу сказав про закони? Тому що чув маніпуляції про те, що ви кажете про постанови, а постанова це не закон, відповідно, вона не має сили", — сказав Істомін.

Які документи повинні мати представники ТЦК

Він наголосив, що ці вимоги прописані відразу в двох Законах України. По-перше, обов'язок громадян мати при собі документи, по-друге – обов'язок надавати їх для перевірки.

"В постанові №560 чітко прописано, що "уповноважений представник" підходить до громадянина, представляється і показує свої документи. Перше – це посвідчення особи, уповноваженої на перевірку документів. Друге – службове посвідчення особи. Якщо ми кажемо про військових, то це військовий квиток або посвідчення офіцера. Фактично, це два документи, які визначені постановою №560", — пояснив Істомін.

Фрагмент з Постанови щодо процедури перевірки ВОД

Хто має показувати документи на вимогу

Він додав, що ці документи, повинні мати всі члени групи оповіщення. Але показати їх на вимогу громадянина повинен той, хто безпосередньо просить його пред'явити документи.

"Обов'язок прописаний для військовослужбовця, який перевіряє документи. Тобто який підійшов і вимагає надати йому військово-облікові документи громадянина для перевірки. Він особа, уповноважена перевіряти військово-облікові документи і виписувати повістки", — сказав Істомін.

Також він вказав, що зразок посвідчення особи, уповноваженої на перевірку документів громадян, є в постанові №560. Самі посвідчення затверджує голова військової адміністрації.

"В документі повинно бути фото, прізвище, ім'я, по-батькові. Його підписує голова військової адміністрації – районної або обласної. Якщо голова ОВА підписав, то повноваження цієї людини розповсюджуються на всю область. Якщо це районна військова адміністрація, то на територію району", — резюмував Істомін.

