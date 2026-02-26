Ціни "схудли" на 30%: у "Сільпо" обвалили ціни на куряче філе

Можна зекономити 85 гривень

В одній із найбільших торговельних мереж України — "Сільпо" — стартувала вигідна акція на м’ясну продукцію. Зокрема, значно подешевшало охолоджене куряче філе.

"Телеграф" розповість, скільки коштує "Куряче філе "Епікур" охолоджене, малий лоток, 100г". Ми дослідили ціни на сайті магазину "АТБ".

Яка ціна зараз

Наразі в онлайн-магазині та на полицях супермаркетів вартість філе становить лише 189 грн за кг. Попередня ціна без знижки складала 270,40 грн за кг. Покупець отримує знижку у розмірі 31%.

Чиста економія на кожному кілограмі м’яса становить 85 гривень. Це робить цю пропозицію однією з найпривабливіших у м’ясному відділі на цьому тижні.

Навіщо ритейлеру такі знижки

Залучення покупців: Дешеве м'ясо — це "магніт". Поки ви йдете за філе, ви купите до нього овочі чи соуси за повну ціну. Свіжість: Охолоджена продукція має короткий термін придатності, тому магазину вигідніше швидко розпродати об’єм, ніж списувати товар.

Скільки триватиме акція

Пропозиція діє в рамках програми "Ціна тижня". Як повідомляється на сайті ритейлера, такі знижки зазвичай оновлюються щочетверга. Отже, придбати філе за вигідною ціною можна встигнути до кінця поточного акційного періоду (зазвичай це середина наступного тижня, якщо товар не закінчиться на складі раніше).

Раніше "Телеграф" писав, яку шоколадку можна купити по акції.