Акція "1+1": що насправді ховають магазини за яскравими банерами

Дуже легко потрапити в цю пастку

Багато магазинів активно рекламують акції "1+1", обіцяючи покупцям вигоду та економію, але це може виявитись лише ілюзією. За яскравими рекламними банерами ховається те, чого покупець може навіть не помітити.

Що насправді відбувається з цінами під час таких акцій і як не потрапити на маркетингову пастку, пояснив "Телеграф".

Що відбувається насправді

Ціни на товари, які продаються за такою схемою, іноді штучно завищують перед початком акції, щоб покупець відчув економію, хоча фактично вигода мінімальна або відсутня. Така практика створює ілюзію знижки, але насправді покупець платить майже ту саму суму, що й без акції.

Приклад такої акції в "Сільпо". Фото: Акцент

Краще перед покупкою перевіряти історію цін на товар та порівнювати його вартість у різних магазинах. Для цього можна скористатися спеціальними сервісами або додатками, які відстежують динаміку цін. Крім того, важливо звертати увагу на одиницю виміру та обсяг продукту: іноді акційна пропозиція передбачає зменшений обсяг товару або упаковку з меншою вагою за тією ж ціною.

Приклад порівняння цін на продукти в магазинах. Фото: Укрінформ

Коли це дійсно вигідно

Для деяких категорій товарів, особливо продуктів харчування та побутової хімії, реальна економія дійсно може складати значну суму, але споживачам все одно слід залишатися уважними.

Акція на побутову хімію. Фото: bioblys

